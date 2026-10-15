Muğla okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Muğla'da okul var mı yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ)?

Muğla'da 15 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmayacağı, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Mevcut bilgilere göre Muğla Valiliği, eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir karar açıklamadı. Komşu ya da farklı illerde alınan tatil kararları ise Muğla okullarını kapsamıyor. Muğla'da yarın ders var mı? Tüm detaylar haberimizde…

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

Muğla'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Muğla Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Muğla'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE MUĞLA'DA OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Muğla'da 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Muğla çevresinde yağışların çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olması öneriliyor. Ancak meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

MUĞLA İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Muğla'da Menteşe, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas başta olmak üzere hiçbir ilçe için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsadığı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ancak bu illerde alınan kararlar Muğla için geçerli değil; Muğla'da okulların tatil edilebilmesi için Muğla Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

MUĞLA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Muğla Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.