MSÜ sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! MSÜ sonuçları açıklandı!

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçları, uzun bir heyecan ve bekleyişin ardından adaylarla buluştu.

2026-MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05 itibarıyla ilan edilmiştir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, hem sınav başarılarını hem de puanlarını öğrenebilecek ve tercih süreçlerini planlamaya başlayabilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi dışında, e-Devlet üzerinden de güvenli bir şekilde MSÜ sonuçlarına ulaşmak mümkündür.

MSÜ sonuçlarına erişim için adayların kullanabileceği bir diğer güvenli platform ise e-Devlet kapısıdır. e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM sistemiyle entegre çalışmakta olup adayların T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile hızlı bir şekilde sonuçlarına ulaşmasını sağlar.

E-devlet Üzerinden Sonuç Görüntüleme Adımları:

e-Devlet resmi web sitesine giriş yapın veya mobil uygulamayı açın.

"Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları" bölümünü aratın.

T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Açılan ekranda MSÜ sınav puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyin.

Bu yöntem, özellikle ÖSYM sunucularında yoğunluk yaşandığı dönemlerde adayların sorunsuz bir şekilde sonuçlarına erişmesini sağlamaktadır.