Monaco ülke mi, devlet mi, şehir mi, Monaco nerede, nereye bağlı?

Özellikle Formula 1 Grand Prix'si, kumarhaneleri ve zengin yaşam tarzıyla tanınan Monaco'nun statüsü ise çoğu kişinin kafasında soru işareti bırakıyor: Monaco ülke mi yoksa şehir mi? Monaco nereye bağlı? Monaco tam olarak nerede bulunuyor? İşte detaylar…

MONACO ÜLKE Mİ, ŞEHİR Mİ?

Monaco bağımsız bir ülke olarak kabul edilmektedir. Dünya üzerindeki en küçük ülkelerden biri olan Monaco, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan egemen bir prensliktir. Yönetim biçimi anayasal monarşi olan Monaco, başında Prens'in bulunduğu bir devlet yapısına sahiptir.

Her ne kadar yüzölçümü oldukça küçük olsa da Monaco bir şehir-devlet niteliği taşır. Dolayısıyla hem şehir hem ülke tanımı aynı anda uygulanabilir. Bu sebeple Monaco'yu Vatikan ve Singapur gibi şehir-devletler kategorisinde değerlendirmek doğru olacaktır.

MONACO NEREDE BULUNUYOR?

Monaco, Avrupa kıtasında, Akdeniz sahilinde yer alır. Coğrafi olarak Fransa'nın güneyinde, Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesi yakınında konumlanmıştır. Kuzeyi, doğusu ve batısı tamamen Fransa ile çevrilidir; güneyi ise Akdeniz'e açılır.

Yaklaşık 2 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monaco, stratejik konumu sayesinde yıl boyunca milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Özellikle Côte d'Azur (Fransız Rivierası) hattında yer alması, ülkeyi kültür, sanat, spor ve turizm açısından cazip kılar.

MONACO HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Monaco hiçbir ülkeye bağlı değildir; tamamen bağımsız bir devlettir. Ancak Fransa ile tarihsel, siyasi ve askeri anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde Monaco, dış ilişkiler ve savunma konusunda zaman zaman Fransa ile işbirliği yapar.

Bununla birlikte;

• Monaco'nun kendi hükümeti vardır.

• Kendi yasalarını çıkarır.

• Kendi polis teşkilatına sahiptir.

• Prenslik tarafından yönetilir.

Dolayısıyla Monaco, Fransa'ya bağlı bir bölge ya da şehir değildir; tamamen egemen bir ülke statüsündedir.

MONACO'NUN YÖNETİM BİÇİMİ NASILDIR?

Monaco, anayasal monarşi ile yönetilir. Ülkenin başında Grimaldi Hanedanı bulunur. Bugünkü hükümdar Prens II. Albert'tir. Yasama organı Ulusal Konsey, yürütme ise bakanlar kurulu tarafından yürütülür.

Ayrıca Monaco, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Schengen bölgesi ile yakın ilişkilere sahiptir. Monaco'da kullanılan para birimi ise Euro'dur; fakat ülke AB'ye dahil değildir.

MONACO'NUN DÜNYADA BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRAN ÖZELLİKLER

Monaco'nun sahip olduğu ekonomik ve kültürel değerler, ülkeyi kısa sürede dünya çapında tanınır hale getirmiştir. Bunların başında:

• FORMULA 1 MONACO GRAND PRIX

Her yıl Monte Carlo sokaklarında düzenlenen yarış, motor sporlarının en prestijli etkinliklerinden biridir.

• MONTE CARLO KUMARHANELERİ

Lüks casino kültürünün sembolü olan Monte Carlo Casino, dünya jet-setinin buluşma noktasıdır.

• VERGİ AVANTAJI

Monaco, gelir vergisinin olmamasıyla birçok iş insanı ve ünlünün ikamet ettiği bir merkezdir.

• AKDENİZ İKLİMİ VE TURİZM

Yılın büyük kısmında güneşli bir havaya sahip olan Monaco, tatil için tercih edilen önemli destinasyonlardan biridir.

MONACO'YA NASIL GİDİLİR?

Monaco'nun uluslararası bir havaalanı yoktur; en yakın havaalanı Fransa'daki Nice Côte d'Azur Havalimanıdır. Nice'ten Monaco'ya helikopter, tren veya özel araçla kısa sürede ulaşmak mümkündür.

Özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu artar. Küçük yüzölçümüne rağmen oteller, restoranlar ve etkinlik alanları sayesinde turistik kapasitesi oldukça yüksektir.

MONACO BAĞIMSIZ BİR ÜLKE VE ŞEHİR-DEVLET

Kısaca özetlemek gerekirse:

• Monaco bağımsız bir ülkedir.

• Aynı zamanda bir şehir-devlettir.

• Fransa'ya bağlı değildir, yalnızca anlaşmalar gereği yakın ilişkiler içindedir.

• Konumu itibarıyla Akdeniz kıyısında, Fransa sınırlarıyla çevrili bir bölgede yer alır.

Tarihî yapısı, lüks yaşamı, spor etkinlikleri ve turistik özellikleriyle Monaco, dünyanın en özel destinasyonlarından biri olmaya devam etmektedir.