Miraç Gecesi süte okunan dualar hangileri, sıralaması ne (SÜT RİVAYETİ)? Miraç Kandili gecesi süt ne zaman içilir, Miraç Gecesi süt içmek sünnet mi?

İslam dünyasında önemli kabul edilen Miraç Kandili, dua, ibadet ve manevi hazırlıklarla ihya ediliyor. Bu mübarek gecede öne çıkan geleneklerden biri de süt içilmesi ve süt üzerine belirli duaların okunması olarak biliniyor. Miraç Gecesi'nde süte okunan duaların neler olduğu ve bu uygulamanın nasıl yapıldığına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇMENİN ANLAMI NEDİR?

Miraç Kandili, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği gece olarak büyük bir manevi önem taşır. Kur'an-ı Kerim'de bu olayın İsra kısmı açıkça belirtilmiş, hadislerde ise hem İsra hem de Miraç detayları yer almıştır.

Rivayetlere göre, Hz. Muhammed (s.a.s.) bu kutsal yolculuğu sırasında Cebrail ve diğer melekler tarafından Kudüs'e götürülmüş, burada tüm peygamberlere namaz kıldırmıştır. Daha sonra kendisine süt, su ve bal sunulmuş, bunlardan birini seçmesi istenmiştir. Peygamberimiz sütü tercih etmiş, bunun üzerine Cebrail bu seçiminin fıtrat ve hikmeti simgelediğini bildirmiştir. Bu nedenle süt, Miraç Kandili'nde safiyeti, hikmeti ve doğru yolu temsil eden özel bir sembol olarak kabul edilir.

Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek mümkündür: "Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke'de uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail ve bazı melekler geldiler göğsünden itibaren iç bölgesini açtılar, zemzem ile yıkadılar ve hikmet ve imanla doldurdular. (bk. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği, Ankara 2007, s. 150-170.) Burak adı verilen bir binekle Kudüs'e götürdüler. Peygamberimiz orada bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Bazı rivayetlerde burada peygamberimize süt, su, bal sunuldu ve bunlardan birini tercih etmesi istendi. Peygamberimiz sütü tercih etti. Bunun üzerine Cebrail fıtratı ve hikmeti tercih ettiğini müjdeledi. Ardından yedi kat göğü kapsayan Miraç yolculuğu başladı. Bazı rivayetlerde bu yolculuk miraç adı verilen bir araçla gerçekleşti.

Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇMENİN ANLAMI NEDİR?

Miraç Kandili, İslam inancında Hz. Peygamber'in (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesini yaşadığı mübarek gece olarak kabul edilir. Bu gece, manevi arınma, ibadet ve tefekkürle değerlendirilirken, asırlardır süregelen bazı sembolik uygulamalar da dikkat çeker. Bunlardan biri de Miraç Gecesi'nde süt içme geleneğidir.

Rivayetlerde aktarıldığına göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kutsal yolculuğu sırasında kendisine süt, su ve bal sunulmuş; bu içecekler arasından sütü tercih etmiştir. Cebrail (a.s.) ise bu seçimin, insanın yaratılışına uygun olan fıtratı ve ilahi hikmeti simgelediğini bildirmiştir. Bu nedenle süt, Miraç Kandili'nde saflık, doğru yol ve manevi dengeyi temsil eden özel bir sembol olarak görülür.

MİRAÇ HADİSESİNDE SÜT RİVAYETİ NEYİ İFADE EDER?

Hadis kaynaklarında aktarılan bilgilere göre, Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.) uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail (a.s.) ve bazı melekler tarafından alınmış, kalbi hikmet ve imanla doldurulmuştur. Ardından Burak isimli binekle Kudüs'e götürülmüş, burada tüm peygamberlere namaz kıldırmıştır.

Bazı rivayetlerde, bu esnada kendisine süt, su ve bal ikram edildiği ve birini seçmesinin istendiği belirtilir. Peygamberimizin sütü tercih etmesi üzerine, bunun fıtrata uygunluk ve hikmet anlamı taşıdığı ifade edilmiştir. İşte bu rivayet, Miraç Kandili'nde süt içilmesinin temel manevi dayanağı olarak kabul edilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Miraç Kandili gecesinde süt içmek için belirlenmiş kesin bir saat bulunmaz. Ancak kandil ibadetlerinin genellikle yatsı namazından sonra yapılması sebebiyle, sütün de bu vakitten sonra içilmesi gelenek hâline gelmiştir. Bu uygulama farz ya da vacip olmayıp, tamamen niyet ve manevi hatırlatma amacı taşır.

Miraç Gecesi'nde süt içmenin zamanı kadar, bu eyleme yüklenen anlam ve niyetin önemli olduğu vurgulanır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇERKEN OKUNAN DUALAR

Miraç Gecesi'nde süte özel olarak okunması zorunlu olan bir dua bulunmamaktadır. Ancak halk arasında ve geleneksel uygulamalarda, süt içmeden önce bazı sure ve duaların okunması tavsiye edilir. En sık okunanlar şunlardır:

• 1 defa Yasin-i Şerif

• 3 defa Fatiha Suresi

• 3 defa Amenerrasulü

• 21 defa Ettehiyyatü

Bu duaların ardından süt içilerek, gecenin hikmetinden ve bereketinden istifade edilmesi niyaz edilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK DİĞER İBADETLER

Miraç Kandili, sadece süt içme geleneğiyle değil; namaz, dua ve Kur'an tilavetiyle de ihya edilir. Bu gecede nafile namaz kılmak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, salavat getirmek ve Allah'a samimi dualar etmek, en faziletli ibadetler arasında yer alır.

Süt içme geleneği ise bu ibadetlere eşlik eden, Miraç hadisesini hatırlatan sembolik ve anlamlı bir uygulama olarak öne çıkar.