Milli Savunma Bakanlığı personel alımı SONUÇ EKRANI: Milli Savunma Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı süreci, adaylar açısından en kritik aşamalardan birine girmiş durumda. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara, mülakat takvimine ve sınav ücretlerine çevrildi. Peki, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Detaylar...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, personel alımı sürecinde her unvan için belirlenen kontenjanın 10 katı kadar aday, ilgili KPSS puan türüne göre sıralamaya alındı. En yüksek puandan başlanarak oluşturulan bu listelerde, son sıradaki adayla aynı puanı alan tüm adaylar da mülakat aşamasına çağrıldı.

Bu uygulama, adaylar arasında eşitlik ilkesinin korunmasını amaçlarken, mülakat sürecine katılacak aday sayısının bazı unvanlarda kontenjanın oldukça üzerine çıkmasına neden oldu. MSB personel alımı sonuçları, adayların bir üst aşamaya geçip geçemeyeceğini belirleyen temel kriter olarak öne çıkıyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için yalnızca mülakat süreci değil, aynı zamanda sınav ücreti yatırma zorunluluğu da başlamış oldu.

SINAV ÜCRETİ VE ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Çağrı kontenjanına giren adayların, 10-16 Şubat 2026 tarihleri arasında, en geç saat 23:30'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti 300 TL olarak belirlendi.

Ödemeler yalnızca T.C. Vakıflar Bankası üzerinden yapılacak. Adaylar, internet bankacılığı, mobil uygulama veya ATM cihazları aracılığıyla şu ödeme adımlarını izlemelidir:

Ödemeler

Eğitim ve Sınav Ödemeleri

ve Sınav Ödemeleri Sınav Ödemeleri

Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri

Ödeme işlemi sırasında adayın T.C. Kimlik Numarasının doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Yanlış veya eksik yapılan ödemelerin sorumluluğu tamamen adaya ait.