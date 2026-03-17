Mescid-i Aksa neden kapalı, İsrail Mescid-i Aksa'yı 17 gündür neden kapalı tutuyor? Mescid-i Aksa ne zaman açılacak?

Mescid-i Aksa 17 gündür kapalı tutuluyor ve Kudüs'teki bu hareketlilik sosyal medyada ve uluslararası gündemde büyük dikkat çekiyor. Mescid-i Aksa neden kapalı ve İsrail'in bu kararı hangi gelişmeleri tetikleyecek? Türkiye'den ve dünyadan birçok kişi, ibadet engelinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Mescid-i Aksa neden kapalı, İsrail Mescid-i Aksa'yı 17 gündür neden kapalı tutuyor? Mescid-i Aksa ne zaman açılacak?

Kudüs'teki Mescid-i Aksa 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuluyor. İsrail'in uyguladığı bu karar, hem bölgesel hem de uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Mescid-i Aksa neden kapalı, ne zaman açılacak ve bu durumun sonuçları neler olacak? Sosyal medyada ve haber sitelerinde sorular artarken, Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki Müslümanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MESCİD-İ AKSA KAPALI MI?

Evet, Mescid-i Aksa Müslümanların ibadetine kapalı tutuluyor. İsrail, 28 Şubat'tan beri güvenlik gerekçesiyle girişleri engelliyor; ramazan ayında teravih ve itikaf ibadetleri de yapılamıyor.

MESCİD-İ AKSA NEDEN KAPALI?

İsrail, "bölgesel güvenlik" bahanesiyle Aksa'yı kapalı tutuyor. Bu durum, Kudüs'teki tarihi ve dini statüyü fiilen değiştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YI KAPALI MI TUTUYOR?

Evet, İsrail Mescid-i Aksa'yı Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor ve bu uygulama uluslararası hukuk açısından tartışmalı.

İSTANBUL'DA KADINLAR MESCİD-İ AKSA'NIN KAPALI TUTULMASINI PROTESTO MU ETTİ?

Evet, Kadir Gecesi'nde İstanbul Fatih Camii'nde bir grup kadın protesto düzenledi. Amaçları, Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmekti.

NE YAPTILAR?

Kadınlar cami içinde başörtülerini bıraktı ve erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" çağrısında bulundu. Protesto sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sahra Arslan
Haberler.com
