TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Arizona'daki kamp merkezine dönüş sırasında kaza geçirerek yaralanan motosikletli polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret etti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım kafilesine eşlik eden polis memuru Tyler McGhee'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını ve turnuva topunu hediye etti. McGhee de ziyaretten dolayı Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarı dileklerini iletti.