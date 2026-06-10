Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Arizona'daki kamp merkezine dönüşü sırasında kaza geçirerek yaralanan polis memuru Tyler McGhee'yi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Arizona'daki kamp merkezine dönüş sırasında kaza geçirerek yaralanan motosikletli polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret etti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım kafilesine eşlik eden polis memuru Tyler McGhee'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını ve turnuva topunu hediye etti. McGhee de ziyaretten dolayı Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarı dileklerini iletti.

İLK MÜDAHALE TÜRK EKİPTEN GELMİŞTİ

Kaza sonrası yaralı polis memuru Tyler McGhee'ye gerçekleştirilen ilk müdahale, A Milli Takımı'nın sağlık heyeti tarafından yapılmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

İhracı istenen Ali Mahir Başarır'dan zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı

Bir zamanlar en yakınındaki isimdi! O da gözaltına alındı
Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim

Ozan Güven'e destek çıktı! Sözleri yeni kavga çıkaracak
Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi