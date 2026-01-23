Son günlerde İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler arasında yer alan Merve Eryiğit'in testi pozitif çıktı. Peki, Merve Eryiğit kimdir, ne iş yapıyor? Merve Eryiğit kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MERVE ERYİĞİT KİMDİR?

Merve Eryiğit, kamuoyunda daha önce tanınmayan bir isim olarak biliniyor. 2026 yılı başında İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Bu operasyon, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlendi ve toplamda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Eryiğit'in de bu kişiler arasında yer almasıyla birlikte adı kamuoyunda gündeme geldi. Resmî kaynaklara göre, şu aşamada Eryiğit'in daha önce tanınmış bir mesleği, sosyal medya varlığı ya da medya görünürlüğü bulunmuyordu; bu yüzden adı operasyonla birlikte ilk kez duyuluyor.

Operasyonun basına yansıyan detaylarında, emniyet ve savcılık makamları tarafından yürütülen soruşturmada, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" gibi suçlamalarla ilgili işlemler yürütüldüğü bildirildi.

MERVE ERYİĞİT NE İŞ YAPIYOR?

Bugün itibarıyla kamuya açık resmî bilgi kaynaklarında Merve Eryiğit'in mesleği, sektörü veya ne iş yaptığına dair detaylı bilgiler bulunmuyor.

MERVE ERYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

Resmî kaynaklar ve haber ajanslarının yayımladığı içeriklerde Merve Eryiğit'in doğum tarihi veya yaşı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

MERVE ERYİĞİT NERELİ?

Benzer şekilde, Merve Eryiğit'in nereden olduğu veya hangi şehir/il kökenli olduğuna dair resmi kaynaklarda açıklanmış bilgi bulunmuyor.

UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI VE SON DURUM

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü ismin de test sonuçları açıklandı. Yapılan analizlerde, testleri pozitif çıkan isimler arasında Merve Eryiğit de yer aldı. Test sonucu pozitif çıkan diğer kişiler arasında Doğukan Güngör, Binnur Buse Alper, Veysel Avcı, Saniye Deniz, Lerna Elmas ve diğer isimler bulunuyor.