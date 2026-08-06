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Mersin deprem mi oldu, Erdemli deprem mi oldu, Mersin Erdemli deprem şiddeti kaç, deprem merkezi neresi?

Mersin deprem mi oldu, Erdemli deprem mi oldu, Mersin Erdemli deprem şiddeti kaç, deprem merkezi neresi?
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Mersin deprem mi oldu, Erdemli'de deprem mi yaşandı soruları, bölgede hissedilen sarsıntının ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileriyle birlikte Mersin Erdemli depremi kaç büyüklüğünde, depremin şiddeti ne oldu ve deprem merkez üssü neresi soruları yanıt bulmaya başladı. İşte Mersin'de meydana gelen son depreme ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hissedilen deprem sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve çevre illerde hissedilip hissedilmediği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Mersin Erdemli depremi kaç şiddetinde oldu, depremin merkez üssü neresi ve AFAD ile Kandilli'nin açıkladığı son bilgiler neler? İşte detaylar.

MERSİN ERDEMLİ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 Ağustos 2026 tarihinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 18.17.50'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.4 (ML) olarak açıklandı. Yerin yaklaşık 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Erdemli ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin merkez üssünün Erdemli (Mersin) olduğu belirtilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, depremin enlemi 36.6723, boylamı ise 34.1165 olarak kayıtlara geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılacak son dakika gelişmelerini takip etmeyi sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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