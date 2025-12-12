Mersin deprem mi oldu? 12 Aralık Cuma Mersin deprem şiddeti kaç?

Akdeniz'de, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, denizin yaklaşık 14.23 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı; Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Hatay'da da hissedildi. Gelişmenin ardından vatandaşlar, Mersin'de deprem olup olmadığını ve depremin şiddetinin kaç olduğunu araştırmaya başladı.

MERSİN DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmesi üzerine, "Mersin'de deprem oldu mu?" sorusu öne çıktı. 12 Aralık Cuma günü yaşanan bu hareketliliğin Mersin'de hissedilip hissedilmediği ve etkisinin ne olduğu vatandaşların gündemine yerleşti.

Peş peşe deprem haberleri bu kez Akdeniz'den geldi. Saat 20.18'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında denizin 13.87 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki dakika sonra ise yine Anamur açıkları 4.2 ile sallandı. AFAD, sarsıntının denizin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.