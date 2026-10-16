Mehmet Çabuk neden öldü, Mehmet Çabuk nasıl öldürüldü? Mehmet Çabuk kim, kaç yaşında öldü?

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Mehmet Çabuk kim, kaç yaşında öldü soruları, Osmaniye'de başlatılan kazı çalışmasının ardından daha da fazla aranır hale geldi. Şüphelinin gösterdiği bahçede yapılan çalışmalarda insan kemiklerine ulaşıldığı bildirildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yapılan açıklamaları ihbar kabul ederek soruşturma başlatırken, Çabuk'un eski eşi İlknur D. ile annesi gözaltına alındı. Mehmet Çabuk olayı nasıl başladı? Tüm detaylar haberimizde…

MEHMET ÇABUK NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Çabuk'un, 2016 yılında cinayete kurban gittiği öne sürülüyor. Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan D., Çabuk'u öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin anlatımına göre olay, iki kişi arasında çıkan bir tartışmanın ardından yaşandı. Cinayetin nedenine ve ayrıntılarına ilişkin kesin bilgiler ise savcılığın yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

MEHMET ÇABUK NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İbrahim Ozan D., savcılıkta verdiği ifadede Mehmet Çabuk ile birlikte 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini anlattı. Şüpheli, ertesi gün aralarında çıkan tartışma sırasında Çabuk'un başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve cesedi annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Jandarma ve emniyet ekiplerinin gözetiminde olay yerine götürülen şüpheli, Cumhuriyet savcısına cesedi gömdüğünü iddia ettiği alanı gösterdi.

BAHÇEDE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

İtirafın ardından Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin gösterdiği bahçede kazı çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda bahçede insan kemiklerine ulaşıldığı bildirildi. Kemiklerin Mehmet Çabuk'a ait olup olmadığı, yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından kesinlik kazanacak.

MEHMET ÇABUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Mehmet Çabuk, 2016 yılında kaybolan bir çocuk babasıydı. Kaybolduğu sırada 27 yaşında olan Çabuk'tan yaklaşık 10 yıl boyunca haber alınamadı. Şüphelinin ifadesine göre Çabuk, kaybolduğu dönemde, yani 27 yaşındayken hayatını kaybetti. Hayatta olsaydı bugün 37 yaşında olacaktı.

OLAY MÜGE ANLI'DA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mehmet Çabuk'un kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin öldürülmüş olabileceğini düşünerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programda günlerdir ele alınan dosyada, Çabuk'un kaybolmasına ilişkin şüpheler ve çelişkili açıklamalar dikkat çekti. 15 Ekim'deki yayında Çabuk'un eski eşi İlknur D., cinayetin Osmaniye'de işlendiğini öne sürdü. Ardından cezaevindeki İbrahim Ozan D.'nin de bu anlatımı doğrulayarak cinayeti itiraf ettiği açıklandı.

İKİ KİŞİ GİTTİ, TEK KİŞİ DÖNDÜ

Programda yapılan sorgulamalar sırasında İlknur D., Mehmet Çabuk ile evliliği sürerken İbrahim Ozan D. ile duygusal bir ilişki yaşadıklarını kabul etti. İlknur D., bir gün Çabuk ile İbrahim Ozan D.'nin birlikte evden çıktığını ancak eve yalnızca İbrahim Ozan D.'nin döndüğünü, bu durumu ise hiç sorgulamadığını anlattı. Çabuk'un kaybolmasının ardından İlknur D. ile İbrahim Ozan D.'nin evlendiği de programda gündeme geldi.

ŞÜPHELİ ÇABUK'UN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Mehmet Çabuk'un kimlik bilgileri oldu. Birçok suçtan hüküm giyen İbrahim Ozan D.'nin, arandığı dönemde polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Bu durumun, Çabuk'un yıllarca hayatta olduğu izlenimini yarattığı değerlendiriliyor.

ESKİ EŞİ VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yapılan açıklamaları ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur D. ile annesi Selma D., programın ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın, kayıp sürecinde yaşanan olaylar ve şüphelilerin ifadeleri üzerinden sürdüğü belirtiliyor.