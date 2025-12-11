Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli, hangi kanalda?

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önde gelen medya figürlerinden Mehmet Akif Ersoy ve eski eşi Pınar Erbaş, hem profesyonel kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sıkça gündeme geliyor. Televizyon haberciliğinde adından söz ettiren Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli, hangi kanalda? Detaylar...

Televizyon haberciliğinin önde gelen isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, profesyonel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemin merak edilen figürlerinden biri. Özellikle kriz bölgelerinden yaptığı yayınlar ve savaş alanlarından aktardığı bilgilerle tanınan Ersoy'un özel hayatı da sıkça konuşuluyor. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Pınar Erbaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Erbaş, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine Habertürk'te başlayan Erbaş, burada uzun yıllar muhabirlik ve sunuculuk yaptı.

Habertürk'te kazandığı deneyimin ardından Show TV'ye transfer olan Erbaş, Show TV Ana Haber spikeri olarak ekran karşısına geçti ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Sakin sunum tarzı, güven veren habercilik dili ve ekran disiplini ile meslektaşları tarafından da saygı duyulan bir isim haline geldi.

PINAR ERBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Pınar Erbaş, klasik televizyon haberciliği dışında dijital medya ve iletişim stratejileri üzerine çalışmalar yürütüyor. İçerik üretimi ve medya iletişimi alanındaki uzmanlığı, habercilik deneyimini dijital platformlara taşımasını sağlıyor.

Ayrıca kültürel projelerde ve sosyal içerikli organizasyonlarda da yer alan Erbaş, özel hayatını sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Instagram'da aktif olmasına rağmen, profesyonel duruşunu koruyarak kişisel yaşam detaylarını paylaşmıyor.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli, hangi kanalda?

PINAR ERBAŞ KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Pınar Erbaş, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşında. Genç yaşına rağmen uzun yıllardır televizyon haberciliğinde aktif rol alması, onun mesleki yetkinliğini ve ekran karşısındaki deneyimini gözler önüne seriyor.

PINAR ERBAŞ NERELİ?

Pınar Erbaş, İstanbul doğumlu. Eğitim ve meslek hayatının büyük kısmını İstanbul'da sürdüren Erbaş, kent yaşamının kültürel ve sosyal imkanlarından faydalanarak habercilik kariyerini şekillendirdi.

PINAR ERBAŞ HANGİ KANALDA?

Televizyon haberciliğinde öne çıkan Pınar Erbaş, Show TV Ana Haber spikeri olarak görev yapıyor. Habercilik kariyerini dijital medya ile harmanlayan Erbaş, ekranlarda güven veren ve dikkat çeken yüzlerden biri olarak öne çıkıyor.

MEHMET AKİF ERSOY VE PINAR ERBAŞ NE ZAMAN BOŞANDI?

Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş, medya sektörünün tanınan iki ismi olarak 2022 yılında evlendiler. Ancak evlilikleri kısa sürede gündeme geldi. Çift, evliliklerinin 8. ayında boşanma kararı aldı, fakat kısa bir süre sonra bu karardan vazgeçti ve barıştılar.

Fakat aralarındaki uyum sorunları uzun vadede çözülemedi. Basına yansıyan bilgilere göre, çift 2025 yılında kesin bir şekilde boşandı. Boşanma süreci hızlı tamamlandı ve kamuoyunda "jet hızında boşanma" olarak değerlendirildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
title