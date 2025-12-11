Televizyon haberciliğinin önde gelen isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, profesyonel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemin merak edilen figürlerinden biri. Özellikle kriz bölgelerinden yaptığı yayınlar ve savaş alanlarından aktardığı bilgilerle tanınan Ersoy'un özel hayatı da sıkça konuşuluyor. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Pınar Erbaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Erbaş, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine Habertürk'te başlayan Erbaş, burada uzun yıllar muhabirlik ve sunuculuk yaptı.

Habertürk'te kazandığı deneyimin ardından Show TV'ye transfer olan Erbaş, Show TV Ana Haber spikeri olarak ekran karşısına geçti ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Sakin sunum tarzı, güven veren habercilik dili ve ekran disiplini ile meslektaşları tarafından da saygı duyulan bir isim haline geldi.

PINAR ERBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Pınar Erbaş, klasik televizyon haberciliği dışında dijital medya ve iletişim stratejileri üzerine çalışmalar yürütüyor. İçerik üretimi ve medya iletişimi alanındaki uzmanlığı, habercilik deneyimini dijital platformlara taşımasını sağlıyor.

Ayrıca kültürel projelerde ve sosyal içerikli organizasyonlarda da yer alan Erbaş, özel hayatını sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Instagram'da aktif olmasına rağmen, profesyonel duruşunu koruyarak kişisel yaşam detaylarını paylaşmıyor.

PINAR ERBAŞ KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Pınar Erbaş, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşında. Genç yaşına rağmen uzun yıllardır televizyon haberciliğinde aktif rol alması, onun mesleki yetkinliğini ve ekran karşısındaki deneyimini gözler önüne seriyor.

PINAR ERBAŞ NERELİ?

Pınar Erbaş, İstanbul doğumlu. Eğitim ve meslek hayatının büyük kısmını İstanbul'da sürdüren Erbaş, kent yaşamının kültürel ve sosyal imkanlarından faydalanarak habercilik kariyerini şekillendirdi.

PINAR ERBAŞ HANGİ KANALDA?

Televizyon haberciliğinde öne çıkan Pınar Erbaş, Show TV Ana Haber spikeri olarak görev yapıyor. Habercilik kariyerini dijital medya ile harmanlayan Erbaş, ekranlarda güven veren ve dikkat çeken yüzlerden biri olarak öne çıkıyor.

MEHMET AKİF ERSOY VE PINAR ERBAŞ NE ZAMAN BOŞANDI?

Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş, medya sektörünün tanınan iki ismi olarak 2022 yılında evlendiler. Ancak evlilikleri kısa sürede gündeme geldi. Çift, evliliklerinin 8. ayında boşanma kararı aldı, fakat kısa bir süre sonra bu karardan vazgeçti ve barıştılar.

Fakat aralarındaki uyum sorunları uzun vadede çözülemedi. Basına yansıyan bilgilere göre, çift 2025 yılında kesin bir şekilde boşandı. Boşanma süreci hızlı tamamlandı ve kamuoyunda "jet hızında boşanma" olarak değerlendirildi.