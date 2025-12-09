Haberler

Mehmet Akif Ersoy kimdir, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli, evli mi?

Mehmet Akif Ersoy kimdir, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli, evli mi?
Türkiye'de televizyon haberciliğinin öne çıkan isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy, özellikle dış politika, savaş muhabirliği ve yerinde haber anlatımıyla tanınan deneyimli bir gazetecidir. Mehmet Akif Ersoy kimdir, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli, evli mi?

Habertürk ekranlarında uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Ersoy, yaptığı analizlerle ve saha haberciliğiyle geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir?

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlayan Ersoy, genç yaşlarda medya sektörüne adım atarak muhabirlik kariyerine başlamıştır. İlk görevlerinden itibaren sahada olmayı tercih eden gazeteci, zamanla özellikle Ortadoğu coğrafyasında yaptığı haberlerle öne çıkmıştır.

Ersoy'un uluslararası arenada dikkat çekmesini sağlayan en önemli çalışmalardan biri, Libya'da yaşanan iç savaş döneminde bölgeden yaptığı yayınlar olmuştur. Yine bu süreçte, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi ile gerçekleştirdiği röportaj, onun adının geniş kitleler tarafından duyulmasına katkı sağlamıştır.

Gazetecilik yaşamı boyunca çeşitli ülkelerde görev yapan Ersoy, TRTTürk'ün Addis Ababa temsilciliğini yürütmüş, savaş ve kriz bölgelerinde sahadan haberler aktarmıştır. Yemen, Şam, Erbil ve Libya gibi sıcak noktalarda muhabirlik yapan Ersoy, bu dönemde hazırladığı haber dosyaları ve belgesellerle mesleki başarısını perçinlemiştir.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. İstanbul'da doğan ve büyüyen gazeteci, mesleki kariyerinde de ağırlıklı olarak İstanbul merkezli medya kuruluşlarında görev almıştır.

Bazı kaynaklarda ailesinin kökenine dair farklı bilgiler yer alsa da genel bilgiler, Ersoy'un İstanbul doğumlu olduğunu ve yaşamının büyük bölümünü burada geçirdiğini göstermektedir.

Mehmet Akif Ersoy kimdir, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli, evli mi?

MESLEKİ KARİYERİ

Ersoy'un kariyeri 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak başlamıştır. Aynı yıl TRT'ye geçiş yaparak ulusal medyada daha görünür bir rol üstlenmiş, kısa süre içinde uluslararası görevlerde yer almaya başlamıştır.

2010 yılında TRTTürk'ün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temsilciliğine atanması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu görev, onun Afrika coğrafyasını yakından takip etmesini ve bölgedeki gelişmeleri Türkiye'ye aktarmasını sağlamıştır.

Savaş muhabirliği döneminde Libya'dan Yemen'e, Şam'dan Erbil'e kadar pek çok kritik bölgede görev alan Ersoy, riskli alanlarda yaptığı yayınlarla habercilik anlamında önemli bir başarı grafiği çizmiştir.

2013 ve 2014 yıllarında TRT'de yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ersoy, daha sonra Habertürk TV'ye geçerek ekran yüzü olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Burada sunduğu programlarla hem gündemin nabzını tutmuş hem de uzman konuklarıyla yaptığı analizlerle dikkat çekmiştir.

2024 yılı itibarıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmesi ise onun medya yönetimindeki etkisini artırmıştır. Bu pozisyon, Ersoy'un artık hem ekran hem de yönetim kadrosunda söz sahibi bir medya profesyoneli olduğunu göstermektedir.

EVLİ Mİ?

Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde gazeteci Pınar Erbaş ile dünya evine girmiştir. Çiftin düğünü İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bilinen bilgilere göre çiftin şu anda çocukları yoktur.

Zaman zaman sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelse de çiftin evliliklerinin sürdüğü bilinmektedir. Ersoy, özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden bir isimdir.

NEDEN GÜNDEMDE?

Mehmet Akif Ersoy, özellikle çatışma bölgelerinde yaptığı canlı yayınlar ve yerinden aktardığı bilgilerle tanınmaktadır. Kendine özgü haber anlatım tarzı, sade dili ve objektif yaklaşımı nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Habertürk'te sunduğu programlarda hem iç politika hem dış politika alanında yaptığı yorumlar, onu Türk medyasının önemli figürlerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca son yıllarda yöneticilik rolüyle de ön plana çıkan Ersoy, medya sektöründeki etkisini artırarak kariyerini sürdürmektedir.

Mehmet Akif Ersoy, genç yaşta başladığı gazetecilik kariyerini hem sahada hem ekranda hem de yönetim kademelerinde başarıyla sürdüren önemli bir medya figürüdür. 40 yaşındaki deneyimli gazeteci; savaş muhabirliği, belgesel çalışmaları, analiz programları ve yöneticilik görevleriyle Türkiye'nin öne çıkan medya profesyonellerinden biri olmayı başarmıştır.

