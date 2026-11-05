MasterChef Şadi Ayşe olayı nedir, Şadi Ayşe'ye ne dedi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de Şadi ile Ayşe arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 3 Kasım'da yayınlanan bölümde eleme konseyi sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve Şef Mehmet Yalçınkaya'nın müdahalesiyle son buldu. Yaşananların ardından izleyiciler, Şadi ile Ayşe arasında neler olduğunu ve Şadi'nin Ayşe'ye ne dediğini araştırıyor.
Tartışmanın ardından Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edildiğine yönelik iddialar da gündeme geldi. Ancak yapım ekibinden ya da TV8'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Masterchef'te Şadi ile Ayşe arasında yaşanan olayın detayları ve yarışmadaki son durum.
MASTERCHEF ŞADİ AYŞE OLAYI NEDİR?
Masterchef Türkiye'nin 3 Kasım 2026'da yayınlanan bölümünde eleme adaylarının belirlendiği konseyde gerginlik yaşandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı gösterdi. İkinci eleme adayının belirlenmesi için yapılan oylamada ise Şadi, kağıda Ayşe'nin ismini yazdı.
Şadi, Ayşe'nin ismini yazdığı kağıdı Ayşe'nin önündeki masaya birkaç kez vurdu. Bu hareket, iki yarışmacı arasında sert bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Tartışma sırasında Şadi'nin Ayşe'ye doğru yürüdüğü görüldü ve karşılıklı söylenen bazı sözler yayında sansürlendi.
ŞADİ AYŞE'YE NE DEDİ?
Tartışma sırasında Şadi, Ayşe'ye şu sözleri söyledi:
"Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin."
Şadi'nin bu sözleri, tartışmanın daha da alevlenmesine neden oldu. Şadi daha sonra Ayşe'ye karşılık vermesinin hata olduğunu ifade etti.
MEHMET YALÇINKAYA'DAN MÜDAHALE
İki yarışmacı arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya araya girdi. Yalçınkaya, kişisel ve ailevi meselelerin yarışmaya taşınmaması gerektiğini vurguladı. Şef, hem Şadi'yi hem de Ayşe'yi kulise göndererek tartışmayı sonlandırdı. Bu müdahale, bölüm içinde yapılan bir uyarıydı. İki yarışmacının yarışmadan kalıcı olarak çıkarıldığı anlamına gelmiyordu.
ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?
Tartışmanın ardından sosyal medyada MasterChef ile ilgili paylaşımlar yapan bir hesap, Acun Ilıcalı'nın yapım ekibiyle acil bir toplantı yaptığını ve Şadi'nin diskalifiye edildiğini öne sürdü. Aynı iddiaya göre eleme konseyi yeniden çekilecekti. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir açıklama Acun Medya, yapım ekibi ya da TV8 tarafından yapılmadı.
MASTERCHEF 4 KASIM'DA NEDEN YAYINLANMADI?
MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba günü yayınlanması beklenen bölümü, fragmanı paylaşılmasına rağmen TV8 ekranlarında yer almadı. Yayın akışındaki değişikliğe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı izleyiciler bunun Şadi ile Ayşe arasındaki kavgayla ilgili olduğunu öne sürerken, bazıları da aynı akşam oynanan Fenerbahçe Liverpool maçını işaret etti.
ŞADİ KİMDİR?
Tam adı Şadi Altınay olan yarışmacı, 51 yaşında ve Antalyalı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Şadi, uzun yıllar eczacı olarak çalıştı. 49 yaşında Akdeniz Üniversitesi Göynük Meslek Yüksekokulu'nun aşçılık programına kaydolan Şadi, 2026 yılında bölümünü ikincilikle bitirdi.
AYŞE KİMDİR?
Tam adı Ayşe Nur İnal olan yarışmacı, 25 yaşında. İstanbul'da doğup büyüyen ve aslen Çorumlu olduğu belirtilen Ayşe, gastronomi eğitimi aldı. Yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda şef olarak çalışan Ayşe, 31 Temmuz 2026'da 13. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün fragmanında Şadi ile Ayşe arasındaki gerginliğin sürdüğü görüldü. İki yarışmacının yarışmadaki durumunun, yeni bölümde jürinin yapacağı açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.
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