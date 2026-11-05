MasterChef Şadi Ayşe olayı nedir, Şadi Ayşe'ye ne dedi?

Tartışmanın ardından Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edildiğine yönelik iddialar da gündeme geldi. Ancak yapım ekibinden ya da TV8'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Masterchef'te Şadi ile Ayşe arasında yaşanan olayın detayları ve yarışmadaki son durum.

MASTERCHEF ŞADİ AYŞE OLAYI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin 3 Kasım 2026'da yayınlanan bölümünde eleme adaylarının belirlendiği konseyde gerginlik yaşandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı gösterdi. İkinci eleme adayının belirlenmesi için yapılan oylamada ise Şadi, kağıda Ayşe'nin ismini yazdı.

Şadi, Ayşe'nin ismini yazdığı kağıdı Ayşe'nin önündeki masaya birkaç kez vurdu. Bu hareket, iki yarışmacı arasında sert bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Tartışma sırasında Şadi'nin Ayşe'ye doğru yürüdüğü görüldü ve karşılıklı söylenen bazı sözler yayında sansürlendi.