MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta MasterChef yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin bu akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelmesi, yarışmanın takipçilerini şaşırttı. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, “MasterChef neden yok?”, “yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “bu hafta MasterChef yok mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.
Masterchef Türkiye, 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle yayınlandı. Ancak yarışma bu hafta ekranlardan tamamen kalkmıyor. TV8’in yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar akşamları saat 20.00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte MasterChef’in yayın programına dair bilinenler.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
MasterChef Türkiye bu akşam ekranda yer aldı, ancak yeni bölüm yerine yarışmanın tekrar bölümü yayınlandı. TV8’in 23 Ekim Cuma yayın akışında MasterChef Türkiye, saat 12.00, 20.00 ve 00.15’te tekrar bölümleriyle yer alıyor. Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanmamasının nedenine ilişkin TV8’den henüz bir açıklama yapılmadı.
BU HAFTA MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye bu hafta da ekranda olacak. Yarışma, cumartesi ve pazar akşamları yeni bölümleriyle yayınlanacak. Bu nedenle cuma akşamki tekrar yayını, yarışmanın yayından kaldırıldığı ya da ara verdiği anlamına gelmiyor.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TV8’de yayınlanacak. Yarışmanın bir sonraki yeni bölümü ise 25 Ekim 2026 Pazar akşamı yine saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu gün içinde, saat 16.30’da ise yarışmanın tekrar bölümleri ekrana gelecek.
MASTERCHEF BİTTİ Mİ, ÇEKİMLER DURDU MU?
MasterChef Türkiye’nin bittiğine, final yaptığına ya da çekimlerinin durduğuna dair TV8’den veya yapım ekibinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Kanalın yayın akışında hafta sonu bölümlerinin “yeni bölüm” olarak yer alması, yarışmanın devam ettiğini gösteriyor. Sosyal medyada yayılan aksi yöndeki iddiaların resmi bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
MASTERCHEF HAFTA SONU YAYIN SAATLERİ
Cumartesi günü TV8’de MasterChef Türkiye saat 16.30’da tekrar bölümüyle, saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak. Pazar günü de yarışma saat 16.30’da tekrar, saat 20.00’de ise yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yayın akışlarında son dakika değişiklikleri olabileceği için izleyicilerin TV8’in güncel akışını takip etmesi öneriliyor.
MASTERCHEF CANLI NEREDEN İZLENİR?
MasterChef Türkiye’yi televizyondan izlemek isteyenler yayın saatinde TV8’i açarak yarışmayı takip edebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TV8’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilir. Yarışmanın önceki bölümleri ve öne çıkan anları da TV8’in resmi dijital platformlarında yer alıyor.
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