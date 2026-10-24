MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta MasterChef yok mu?

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Masterchef Türkiye, 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle yayınlandı. Ancak yarışma bu hafta ekranlardan tamamen kalkmıyor. TV8’in yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar akşamları saat 20.00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte MasterChef’in yayın programına dair bilinenler.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye bu akşam ekranda yer aldı, ancak yeni bölüm yerine yarışmanın tekrar bölümü yayınlandı. TV8’in 23 Ekim Cuma yayın akışında MasterChef Türkiye, saat 12.00, 20.00 ve 00.15’te tekrar bölümleriyle yer alıyor. Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanmamasının nedenine ilişkin TV8’den henüz bir açıklama yapılmadı.

BU HAFTA MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bu hafta da ekranda olacak. Yarışma, cumartesi ve pazar akşamları yeni bölümleriyle yayınlanacak. Bu nedenle cuma akşamki tekrar yayını, yarışmanın yayından kaldırıldığı ya da ara verdiği anlamına gelmiyor.