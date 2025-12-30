MasterChef ilk altın ceketi kim kazandı 30 Aralık Salı?
MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ KADROSU
MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda yine deneyimli ve izleyicinin yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, yeni sezonda da yarışmacıları zorlu sınavlardan geçiriyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen yetenekli isimler, uzun ve yorucu bir maratonda şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele ediyor.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de rekabet dozu her bölüm daha da yükseliyor. Son bölümde yarışmacılar, sezonun ilk altın ceketini kazanabilmek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu. Şefler; lezzet uyumu, sunum başarısı ve yaratıcılığı dikkate alarak tabakları detaylı şekilde değerlendirdi. Gecenin sonunda en başarılı yemeği hazırlayan yarışmacı büyük bir avantajın sahibi oldu. Peki, MasterChef'te ilk altın ceketi kim kazandı? 30 Aralık Salı günü yayınlanan bölümde neler yaşandı? İşte MasterChef Türkiye son bölümüne dair merak edilen tüm detaylar…
30 Aralık Salı akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye bölümünde ilk altın ceketi kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı. Sonuçların netleşmemesiyle birlikte izleyiciler, kazanan ismin kim olacağını büyük bir merakla bekliyor.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KAZANAN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye'de şu ana kadar altın önlük kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:
1- Sergen
2- Hasan
3- Çağatay
4- Barbaros
5- Kerem
6- Ayaz
7- Dilara
8- Kıvanç
MASTERCHEF'TE SON DURUM
30 Aralık Salı günü yayınlanan bölümde ilk altın ceketin sahibi henüz belli olmazken, yarışmadaki rekabetin önümüzdeki bölümlerde daha da artması bekleniyor. Şeflerin kararı ve kazanan ismin açıklanması, MasterChef takipçileri tarafından yakından izleniyor.