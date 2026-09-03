Mason Greenwood'a soruşturma mı başlatıldı, neden? Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında, nereli?

UEFA'nın Mason Greenwood ve Fenerbahçe hakkında başlattığı disiplin süreci spor gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Lyon karşılaşmasının ardından başlayan süreçte Greenwood'un yanı sıra takım arkadaşı Matteo Guendouzi'nin de adı yer aldı. Fenerbahçe'nin açıklamasında soruşturmanın ayrıntılı gerekçesine yer verilmezken, kulübün UEFA'ya gerekli bilgi ve savunmaları sunacağı belirtildi. Gelişmenin ardından futbolseverler, "Mason Greenwood'a neden soruşturma başlatıldı?", "Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASON GREENWOOD'A SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldı. UEFA'nın süreci, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından hem Greenwood hem Mattéo Guendouzi hem de Fenerbahçe Kulübü için başlattığı belirtildi. Fenerbahçe, süreç kapsamında futbolcusunun haklarını korumak için UEFA'nın ilgili kurullarına gerekli savunmaları sunacağını açıkladı.

MASON GREENWOOD'A NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Mason Greenwood hakkında başlatılan disiplin sürecinin kesin gerekçesi Fenerbahçe'nin açıklamasında belirtilmedi. Kulüp yalnızca sürecin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçının ardından başlatıldığını duyurdu. Dolayısıyla Greenwood'un hangi eylem veya olay nedeniyle UEFA'nın disiplin sürecine dahil edildiğine ilişkin kesinleşmiş resmi bir bilgi bulunmuyor.

MASON GREENWOOD KİMDİR?

Mason Will John Greenwood, İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya gelen profesyonel futbolcudur. Forvet olarak görev yapan Greenwood, futbol eğitimini Manchester United altyapısında aldı. Kariyerinde Manchester United, Getafe ve Marsilya formaları giyen İngiliz futbolcu, 2026 yılında Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

MASON GREENWOOD KAÇ YAŞINDA?

Mason Greenwood, 1 Ekim 2001 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

MASON GREENWOOD NERELİ?

Mason Greenwood, Bradford, İngiltere doğumludur. İngiliz futbolcunun Jamaika kökeni de bulunmaktadır.

MASON GREENWOOD'UN KARİYERİ

Greenwood futbola Manchester United altyapısında başladı ve genç yaşta kulübün profesyonel takımına yükseldi. Kariyerinin önemli bölümünü İngiltere'de geçiren futbolcu, daha sonra İspanya ve Fransa'da forma giydi.

Manchester United: Altyapısından yetiştiği kulüpte 2018 yılında profesyonel kariyerine başladı. Manchester United formasıyla 130 resmi karşılaşmada 36 gol kaydetti.

Getafe: 2023-2024 sezonunda kiralık olarak İspanyol ekibinde görev yaptı ve ligde 33 maça çıkıp 8 gol attı.

Marsilya: 2024 yılında Fransa'nın Marsilya takımına transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi.

Fenerbahçe: Temmuz 2026'da sarı-lacivertli ekibe transfer oldu. Fenerbahçe'deki forma numarası 11 olarak belirlendi.

İngiltere Milli Takımı: Genç milli takımların ardından 2020 yılında İngiltere A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi. A Milli Takım'daki tek maçına İzlanda karşısında çıktı.