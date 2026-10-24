Martı TAG yasal oldu mu? Martı TAG artık yasal mı, serbest mi?

Martı TAG hakkında yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Taksiciler odaları tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Peki, Martı TAG yasal oldu mu? Martı TAG artık yasal mı? Detaylar...

MARTI TAG YASAL OLDU MU?

Martı TAG'a karşı başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan haksız rekabet davasında yargı süreci sona erdi. Dört yıldır devam eden davada dosyayı ilk kez esastan inceleyen 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuken mümkün olmadığına karar verdi.

Mahkeme, yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetkiyle ikincil düzenlemeler kapsamında yasaklamadığı ya da ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanamayacağını belirtti.

Kararda, Martı TAG'ın anayasal güvence altındaki girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği de vurgulandı. Mahkeme ayrıca mevcut mevzuattaki boşluğa işaret ederek bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile kent ulaşımındaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

MARTI TAG ARTIK YASAL MI?

14. Bölge Adliye Mahkemesinin kararı, Martı TAG'a karşı açılan haksız rekabet davasında paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağı yönünde oldu. Mahkeme, ticari faaliyetlerin yasaklanması veya izne ya da ruhsata bağlanmasının yasa koyucunun ve ilgili idari makamların yetkisinde bulunduğuna dikkat çekti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

Mahkeme, girişim özgürlüğüne ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

Mahkeme ayrıca kent ulaşımına ilişkin yeni mevzuat ihtiyacına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının oluşturduğu ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir."

OĞUZ ALPER ÖKTEM'DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, şu ifadeleri kullandı:

"En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG’ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."