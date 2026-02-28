Manisa GDZ elektrik kesintisi! 28 Şubat-1 Mart Manisa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

DEMİRCİ

02 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3648088 numaralı planlı şebeke yenileme ve bakım çalışması kapsamında Kılavuzlar Mahallesi'nde, İsimsiz Kahve Sokak ve Kılavuzlar Köyü İç Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3648090 numaralı çalışma nedeniyle yine Kılavuzlar Mahallesi'nde, Kılavuzlar Köyü İç Yolu ve İç Yol Kahve Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKHİSAR

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3645230 numaralı planlı çalışma kapsamında Kayalıoğlu Mahallesi Ova Evleri Küme Evleri, Moralılar Mahallesi Beyoba Yolu, Kapaklı Mahallesi ve Rahmiye Mahallesi Rahmiye Köyü İç Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3646558 numaralı şebeke yenileme ve bakım çalışması kapsamında Selçikli, Zeytinlibağ, Yenice, Yaykın, Tütenli, Söğütlü, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Musaca, Seyit Ahmet, Medar, Kurtulmuş, Kocakağan, Kobaşdere, Kayganlı, Karaköy, Karabörklü, Kadıdağı, İsaca, Gökçeahmet, Dolmadeğirmen, Doğankaya, Dingiller, Çanakçı, Çamönü, Başlamış, Aşağıdolma ve Akkocalı mahallelerinde, köy iç yolları ve belirtilen cadde ile sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

SOMA

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3646190 numaralı planlı çalışma kapsamında Bozarmut, Sultaniye, Çevircek, Karacakaş, Kayrakaltı, Türkpiyala, Tekeli Işıklar, Tabanlar ve Kozluören mahallelerinde, köy iç yolları ve belirtilen cadde ile sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3646191 numaralı çalışma nedeniyle Türkpiyala, Karacakaş, Çevircek, Sultaniye, Bozarmut, Tekeli Işıklar, Tabanlar, Kozluören ve Kayrakaltı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3646186 numaralı şebeke yenileme ve bakım çalışması kapsamında Türkali, Pirahmet, Ularca, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Kaplan, Karaçam, Yayladalı, Çatalçam, Devlethan ve Duğla mahallelerinde, köy iç yolları ve belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TURGUTLU

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3645252 numaralı planlı çalışma kapsamında Temrek Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3645628 numaralı çalışma nedeniyle Karaköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3646511 numaralı planlı çalışma kapsamında Şehitler Mahallesi ile Ergenekon Mahallesi'nde Nuri Bey Sokak, Asım Kömürcü Sokak, Yunus Erkan Sokak, Ankara Asfaltı Caddesi, Ahmet Sıtkı Efendi Sokak ve Davutlu Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3647268 numaralı çalışma nedeniyle Atatürk Mahallesi 234 Sokak ve Koşukırı Mevkii Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3648005 numaralı planlı çalışma kapsamında Ergenekon Mahallesi'nde Gürköy Sokak, Karadut Sokak, Osman Sümer Sokak, Naz Sokak ve Fatih Caddesi çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3648011 numaralı çalışma nedeniyle Ergenekon Mahallesi'nde Asım Kömürcü Sokak, Yasin Hoşbilgin Sokak, Ankara Asfaltı Caddesi, Millet Caddesi, Davutlu Sokak, Hüseyin Orhan Sokak, B. Fahri Uraz Sokak ve Cemal Bey Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3648012 numaralı planlı çalışma kapsamında Ergenekon Mahallesi'nde Cemal Bey Sokak, Yasin Hoşbilgin Sokak, Yunus Erkan Sokak, Asım Kömürcü Sokak, Bostanlık Caddesi, İsmail Kırdar Sokak, B. Fahri Uraz Sokak, Karabulut Sokak, Aziziye Caddesi, Ahmet Hamdi Sokak, Yavuz Sultan Selim Sokak, Fatih Caddesi, Hüseyin Orhan Sokak, Şekip Seçkin Sokak, İsmailcik Deresi Sokak, Osman Gazi Sokak, Muradiye Sokak ve Mehmet Akif Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.