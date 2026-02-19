Manisa GDZ elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

YUNUSEMRE

Saat 09.00 ile 16.00 arasında.

Kesinti ID 3630100

Recepli Mahallesi: Recepli Köyü İç Yolu, Recepli Köyü Yolu.

Pınarköy Mahallesi: Pınarköy Köyü Yolu, Pınarköy Sokak.

Örselli Mahallesi: Örselli Köyü İç Yolu.

Koruköy Mahallesi: Koruköy Köyü İç Yolu.

Karahüseyinli Mahallesi: Karahüseyinli Köyü İç Yolu, Karahüseyinli Köyü Yolu.

Karaahmetli Mahallesi: Karaahmetli Köyü İç Yolu.

Asmacık Mahallesi: Asmacık Köyü İç Yolu.

Yuntdağyenice Mahallesi: Yuntdağyenice Köy Yolu, Yuntdağyenice Köyü İç Yolu.

Yuntdağıköseler Mahallesi: Yuntdağıköseler Köyü İç Yolu.

Uzunlar Mahallesi: Uzunlar Sokak.

Süngüllü Mahallesi: Süngüllü Köyü İç Yolu.

Sarıahmetli Mahallesi: Sarıahmetli Köyü İç Yolu.

Sakallı Mahallesi: Sakallı Köyü İç Yolu.

ALAŞEHİR

Saat 09.00 ile 15.00 arasında.

Kesinti ID 3631139

İstasyon Mahallesi: Adnan Menderes Caddesi, Ali İhsan Paşa Caddesi, Cem Sultan Sokak, Derya Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Gelibolu Caddesi, Gülderen Sokak, Gümüşdere Sokak, Hilal Sokak, Oğuz Kağan Caddesi, Sağcan Sokak, Yusuf İmamoğlu Sokak, Şehitler Sokak, Akkeçili Caddesi, Gümüş Sokak.

SOMA

Saat 09.00 ile 15.00 arasında.

Kesinti ID 3632531

Türkali Mahallesi: Türkali Köyü İç Yolu, Kısacıklar Sokak.

Ularca Mahallesi: Ularca Köyü İç Yolu, Merkez Sokak, Uzuahır Sokak.

Kiraz Mahallesi: Kiraz Köyü İç Yolu.

Karaçam Mahallesi: Karaçam Köyü İç Yolu.

Kaplan Mahallesi: Kaplan Köyü İç Yolu.

Duğla Mahallesi: Duğla Köyü İç Yolu, Bergama İvrindi Yolu.

Devlethan Mahallesi.

Çatalçam Mahallesi: Çatalçam Köyü İç Yolu.

Yayladalı Mahallesi: Yayladalı Köyü İç Yolu.

Kobaklar Mahallesi: Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu.

Menteşe Mahallesi: Menteşe Köyü İç Yolu.

Pirahmet Mahallesi: Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Sokak.

TURGUTLU

Saat 09.00 ile 12.00 arasında.

Kesinti ID 3632596

Bozkurt Mahallesi: Bayram Sokak, İnan Sokak, Tunç Sokak, Nişancılar Sokak, Limoncu Sokak, Konak Sokak, Karaman Sokak, Atmaca Sokak.

Turgutlar Mahallesi: Şehit Samet Yılmaz Sokak, Sart Sokak, Aydemir Sokak, Şehitler Yolu Caddesi.

Özyurt Mahallesi: Zafer Sokak, Kocatepe Sokak, Göksu Sokak, Ceylan Sokak, Eren Bülbül Sokak.

İstiklal Mahallesi: Mercan Sokak, Altıntaş Sokak, Akbaş Sokak, Şehit İbrahim Deri Sokak.

TURGUTLU

Saat 11.00 ile 14.00 arasında.

Kesinti ID 3632603

Turgutlar Mahallesi: Şehit Samet Yılmaz Sokak, Kaplan Sokak, Kalkan Sokak, Develi Sokak, Alakuş Sokak, Şehitler Yolu Caddesi, Kırlangıç Sokak.

İstiklal Mahallesi: Yalova Sokak, Selvili Sokak, Kapılı Sokak, Gündüz Sokak, Doğan Sokak, Dikiş Yurdu Sokak, Arıcılar Sokak, Akbaş Sokak, Şehit İbrahim Deri Sokak, Cevdet Öktem Caddesi.

TURGUTLU

Saat 13.00 ile 15.00 arasında.

Kesinti ID 3632609

Altay Mahallesi: Eczane Sokak, Bilgi Sokak, Atatürk Bulvarı, Cevdet Öktem Caddesi, Piyaleoğlu Caddesi, Tenekeciler Sokak, Selçuk Sokak, Manifaturacılar Sokak, Keresteciler Sokak, Kavaflar Sokak, Hekim Sokak.

İstiklal Mahallesi: Ülkü Sokak, Üzümcüler Sokak, Yalova Sokak, Pamuk Sokak, Altıntaş Sokak, Akbaş Sokak.

AHMETLİ

Saat 10.00 ile 16.00 arasında.

Kesinti ID 3632660

Barbaros Mahallesi: Plevne Sokak, Kumru Sokak, Karaman Sokak, Fatih Caddesi, Kelebek Yolu, Kulakoğlu Sokak, Demircili Mehmet Efe Sokak, Aydın 1. Sokak, Vakıf Sokak, Selanik Caddesi, Yıldız Sokak, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Turgut Özal Caddesi.

Dereköy Mahallesi: Dereköy Caddesi, Fehmican Caddesi.

Güldede Mahallesi.

AHMETLİ

Saat 10.00 ile 16.00 arasında.

Kesinti ID 3632664

Barbaros Mahallesi: Ata Caddesi, İğde 1. Sokak, Öztürk Sokak, Tuna Sokak, Selanik Caddesi, Ladin Sokak, Köknar Sokak, Koyuncular Sokak, General Gökçen Paşa Sokak, Gazi Caddesi, Fatih Caddesi, Eryiğit Sokak, Dut Sokak, Doğan Sokak, Bağbozumu Sokak.

ŞEHZADELER

Saat 10.00 ile 16.00 arasında.

Kesinti ID 3632673

Yeniköy Mahallesi: 1. İmar Yolu Sokak, 2. İmar Yolu Sokak, 3. İmar Yolu Sokak, 1. Altınkıran Çıkmazı Sokak, 2. Altınkıran Çıkmazı Sokak, Yatır Çıkmazı Sokak, Yeni Sokak, Menekşe Sokak, Çevikoğlu Çıkmazı Sokak, Yunus Emre Caddesi, Selanik Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Erenler Sokak, Mengü Çıkmazı Sokak, Okul Yolu Caddesi, Çelikel Çıkmazı Sokak, Ata Sokak, Yiğit Sokak, Kanal Sokak, Salon Sokak, Eroğlu Çıkmazı Sokak, Derviş Caddesi, Çamlık Sokak, Sadıklar Sokak, Efe Sokak, Pehlivan Sokak, Akoğulları Çıkmazı Sokak, Usta Çıkmazı Sokak, Atatürk Bulvarı.

Veziroğlu Mahallesi.

GÖRDES

Saat 09.01 ile 17.00 arasında.

Kesinti ID 3632701

Divan Mahallesi: Bölük Paşa Küme Evleri, Bayat Alanı Küme Evleri, Nakıp Ağa Sokak, Hüseyni Baba, Lalelik, Kalabak, Atatürk, Kılcanlar, Kürekçi Patika Alan Sokak, Cabarlar Sokak, Köreke.

Nakıpağa Mahallesi: Kalabak Küme Evleri, Köreke Damları Küme Evleri, Eğerci Küme Evleri, Hüseyni Baba, Kalabak, Divan, Cabarlar.

Pınarbaşı Mahallesi: Pınarbaşı Merkez 30. Cadde.

Tüpüler Mahallesi: Tüpüler Merkez Sokak, Kepez Sokak.

Bayat Mahallesi: Bayat Köyü İç Yolu.

Kılcanlar Mahallesi: Dedeler, Kılcanlar Sokak, Atcılar Sokak.

Kürekçi Mahallesi: Gördes Köprübaşı Yolu, Karadiken Sokak, Kürekçi Köyü Yolu, Osmanlar.

Beşeylül Mahallesi: Çaltılı Küme Evleri.

YUNUSEMRE

Saat 09.00 ile 15.00 arasında.

Kesinti ID 3632724

Spil Mahallesi: 4300 ile 4329 arasındaki sokaklar ile 4229 Sokak ve Hafızlar Küme Evleri.

Barbaros Mahallesi: 4250, 4252 ve 4254 Sokak.

YUNUSEMRE

Saat 09.00 ile 13.00 arasında.

Kesinti ID 3632730

Mesir Mahallesi: Özsaruhan Bulvarı, 5100 Sokak, 5106 Sokak, 5109 Sokak.

Tüm kesintiler planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamındadır.