Manisa GDZ elektrik kesintisi! 17-18 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Demirci

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Söğütçük Mahallesi'nde Arazi İç Yolu, Söğütçük Köyü Yolu ve Söğütçük Köyü İç Yolu çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti kimliği 3658175'tir.

Gölmarmara

18 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Yunuslar Mahallesi'nde Yunuslar Köyü İç Yolu çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti kimliği 3656411'dir.

Salihli

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kabazlı Mahallesi'nde Kabazlı Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti kimliği 3657833'tür.

18 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kale, Hacıhıdır, Gökeyüp, Poyraz, Kemer, Poyrazdamları, Kurttutan ve Kemerdamları mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Kale Köyü İç Yolu, Hacıhıdır Köyü İç Yolu ve Yarendağ Sokak, Sarısu Küme Evleri, Poyraz Köyü İç Yolu ve Karapınar Sokak, Kemer Köyü İç Yolu ve Yukarı Kemer Arazi Yolu, Kaledibi Küme Evleri ve Poyraz Yolu Küme Evleri, Kurttutan Köyü Yolu ve Kurttutan Köyü İç Yolu ile Kemerdamları Köyü İç Yolu ve Kemerdamları Sokak çevresini kapsamaktadır. Kesinti kimliği 3656411'dir.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yenipazar ve Kabazlı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Yenipazar Mahallesi'nde Kabazlı Köyü İç Yolu çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti kimliği 3657834'tür.

Sarıgöl

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dadağlı Mahallesi'nde Esentepe Sokak, Medrese Sokak, Ağalar Sokak ve Dadağlı Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti kimliği 3656651'dir.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağı Koçaklar ve Emcelli mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Aşağı Koçaklar Mahallesi'nde Şehit Ali Suya Batmaz Caddesi çevresini kapsamaktadır. Kesinti kimliği 3656657'dir.

Saruhanlı

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İstasyon, Cumhuriyet, Cengiz Topel, Atatürk, Adiloba ve Saruhan mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Kemal Önal Sokak, Sanayi Sitesi G Blok Sokak, Sanayi Sitesi D Blok Sokak, Türkmen Sokak, Neşeli Sokak, Aşkın Sokak, Genişel Sokak, Bayrak Sokak, Kurtuluş Sokak, Menekşe Sokak, Senbil Sokak, Yurtseven Sokak, Çiğdem Sokak, Özer Sokak, Özyiğit Sokak, İsmet Metin Sokak, Atatürk Caddesi, Alsan Sokak, Akar Sokak, Kuşçu Ayhan Sokak, Osman Uçar Sokak, Çamiçi Sokak, Cumhuriyet Sokak, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Park Sokak, Çamlık Sokak, Şehit Polis Bayram Ali Kurtçu Sokak, İmar Sokak, Çınar Sokak, Zorlu Sokak, Zafer Sokak, Yüce Sokak, Yahya Uslu Sokak, Vatan Caddesi, Türkcan Sokak, Hürriyet Caddesi, Gürbüz İpek Sokak, Gencer Sokak, Ender Sokak, Doktor Recai Ülker Sokak, Hükümet Caddesi, Önal Sokak, Yunus Emre Sokak, Yaşar Doğu Sokak, Tahirler Sokak, Rüzgârlı Sokak, Koca Yusuf Sokak, Kader Sokak, Gazi Yavaş Sokak, Fidan Sokak, Fabrika Sokak, Eker Sokak, Duygu Sokak, 7 Eylül Caddesi, Pilot Talat Gencer Sokak, Polis Salim Köksal Sokak, Arzu Sokak, Çakır Sokak, Uştuk Sokak, Ünal Sokak ve Eşref Ozan Sokak çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti kimliği 3657175'tir.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.01 ile 16.00 arasında İstasyon ve Atatürk mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Özyiğit Sokak, Özer Sokak, Çiğdem Sokak, Yurtseven Sokak, Senbil Sokak, Kurtuluş Sokak, 7 Eylül Caddesi, Kemal Önal Sokak, Gazi Osman Paşa Caddesi, Türkmen Sokak ve Neşeli Sokak ile Yunus Emre Sokak, Rüzgârlı Sokak, Pilot Talat Gencer Sokak ve Uştuk Sokak çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti kimliği 3657178'dir.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.01 ile 16.00 arasında İstasyon Mahallesi'nde İsmet Metin Sokak, Çiğdem Sokak, Yurtseven Sokak, Menekşe Sokak, Kurtuluş Sokak, Genişel Sokak, Bayrak Sokak, Aşkın Sokak, Sanayi Sitesi G Blok Sokak, Sanayi Sitesi D Blok Sokak ve Gazi Osman Paşa Caddesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti kimliği 3657179'dur.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.01 ile 16.00 arasında Atatürk Mahallesi'nde Fabrika Sokak, Yunus Emre Sokak, Yaşar Doğu Sokak, Rüzgârlı Sokak ve Çakır Sokak çevresinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti kimliği 3657182'dir.

18 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Çerkez Osmaniye, Kayışlar ve Dilek mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti Yeniosmaniye Köyü Yolu ve Yeniosmaniye Köyü İç Yolu, Kayışlar Köyü İç Yolu ve Gökçeköy Yolu ile Kayışlar Köyü Yolu ve Dilek Mahallesi'nde Şehit Sadık Akın Sokak, Hürriyet Caddesi, Pir Sultan Abdal Caddesi, Kocatepe Küme Evleri, Yunus Emre Sokak, Battalbey Sokak, Aksoy Sokak, Atatürk Caddesi, Barış Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Dostlar Sokak, Doğu Sokak, Gül Sokak, Kardelen Sokak, Kurtuluş Caddesi, Okul Caddesi, Rüzgâr Sokak, Tan Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, Yakup Bay Sokak, Yalçın Sokak, Yunus Emre Sokak, Yıldız Sokak, Zambak Sokak, Çakıcı Sokak, Özhan Sokak, Şafak Sokak, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi ve Dilek Sokak çevresini kapsamaktadır. Kesinti kimliği 3657847'dir.

Yunusemre

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Barbaros Mahallesi'nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti 4438 Sokak, 4440 Sokak, 4441 Sokak, 4444 Sokak, 4446 Sokak, 4449 Sokak, Hafızlar Küme Evleri, Fatış Tımarı Küme Evleri, 4400 Sokak, 4402 Sokak, 4404 Sokak, 4406 Sokak, 4408 Sokak, 4410 Sokak, 4416 Sokak, 4418 Sokak, 4420 Sokak, 4422 Sokak, 4425 Sokak, 4429 Sokak, 4431 Sokak, 4433 Sokak, 4435 Sokak, 4437 Sokak ve 4439 Sokak çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti kimliği 3658166'dır.

18 Mart 2026 tarihinde Muradiye ve Evrenos mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmıştır. Saat 09.00 ile 10.00 arasında İşlek Sokak, 411 Sokak, 409 Sokak, 413 Sokak, 401 Sokak, Saygın Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Nergis Sokak, Leylak Sokak, Güler Sokak, Gönül Sokak, Dila Hanım Sokak, 412 Sokak, Muhasebe Sokak ve Çeltik Sokak çevresinde kesinti yapılacaktır. Saat 10.00 ile 11.00 arasında Cumhuriyet Caddesi, Nabi Sokak, Akasya Sokak, 202 Sokak, 201 Sokak, Çeltik Sokak, Gümüş Sokak, Yaver Sokak, Yakar Sokak ve Sağlık Sokak etkilenecektir. Saat 11.00 ile 12.00 arasında 203 Sokak, Çiçek Sokak, 200 Sokak, 207 Sokak, Sevinçli Sokak, 406 Sokak, Bahar Sokak, Akasya Sokak, 205 Sokak, 201 Sokak, Çeltik Sokak, Kurmay Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve Lale Sokak çevresinde kesinti olacaktır. Saat 12.00 ile 14.00 arasında Bahar Sokak, Karahayıt Mevkii Küme Evleri, 205 Sokak, Lale Sokak, Evrenos Caddesi ve 207 Sokak ile Evrenos Sokak ve Küçük Evrenos Sokak etkilenecektir. Saat 13.00 ile 13.30 arasında 62 Sokak, 60 Sokak, 208 Sokak, 204 Sokak, 201 Sokak, Yağmur Sokak, Kazım Karabekir Caddesi, Sıhhiye Sokak, Turan Sokak, Ulu Sokak, Uyumaz Sokak, Yakar Sokak, Çetin Sokak, Sağlık Sokak, Öztürk Sokak, Manisa Caddesi, Karadağ Sokak, Ürgen Sokak, Evrenos Caddesi, Gümüş Sokak, Bayındır Sokak, Bahçe Sokak ve 93 Sokak çevresinde kesinti yapılacaktır. Saat 13.30 ile 14.00 arasında Leylak Sokak, 407 Sokak, 408 Sokak, Küçük Çayiçi Sokak, Muhasebe Sokak, Akay Sokak, Karakol Sokak, Umut Sokak, Ata Sokak, Hoca Sokak, Kayıkçı Çıkmaz Sokak, Yağhane Çıkmaz Sokak, Canbaz Sokak, Manisa Caddesi, Çullu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Utku Sokak, İstasyon Caddesi, Akyüz Sokak, Yeşil Sokak ve Nafibey Sokak etkilenecektir. Saat 14.00 ile 14.30 arasında Genç Sokak, Avcı Sokak, Hoca Sokak, Çullu Caddesi, Nafibey Sokak, 402 Sokak, Muhasebe Sokak, Karanfil Sokak ve Sümbül Sokak çevresinde kesinti yapılacaktır. Saat 14.30 ile 15.00 arasında ise Özdemir Sokak, Bilge Sokak, Menekşe Sokak, Topçu Sokak ve Çullu Caddesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti kimlikleri sırasıyla 3658170, 3658172, 3658174, 3658179, 3658183, 3658185, 3658186 ve 3658188'dir.