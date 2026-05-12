Manisa GDZ elektrik kesintisi! 12-13 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Ballıca ve Dereköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kapsamında 24. Sokak, 16. Sokak, Dereköy Köyü İç Yolu, 20/2 Sokak, 13/2 Sokak ve Gazi Caddesi etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3699297’dir.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Durasıl, Çoruk, Çamönü, Yenidoğan, Ulupınar, Seğirdim, Sarnıçköy, Ulu Camii, Efendi, Kabaağaçkıran ve Hasköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, köy iç yolları ile belirtilen sokak ve küme evlerini kapsayacaktır. Kesinti ID numarası 3699800’dür.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Medar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Akhisar Bergama Yolu, Süleymanlı Asfaltı Caddesi, Mezarlık Yolu Caddesi, Eğitim Sokak, İstiklal Caddesi, İlkokul Caddesi ve çevredeki birçok sokak kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701577’dir.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Medar ve Seyit Ahmet mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kadıdağyolu Caddesi, Akhisar Caddesi, Mezarlık Yolu Caddesi, Eğitim Sokak, İstiklal Caddesi ve çevredeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701578’dir.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Medar Mahallesi’nde Akhisar Caddesi, Akhisar Bergama Yolu, Süleymanlı Asfaltı Caddesi, İlkokul Caddesi ve Çiftlikyolu Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701581’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Çamönü, Sarnıçköy, Ulu Camii, Efendi, Kabaağaçkıran, Hasköy, Durasıl, Çoruk, Yenidoğan, Ulupınar ve Seğirdim mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3699802’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Medar Mahallesi’nde Fantasya Sitesi Küme Evleri, Akyar Sitesi Küme Evleri ve Ak-Yar Konut Yapı Kooperatifi İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701582’dir.

DEMİRCİ

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Çataloluk Mahallesi’nde Çataloluk Köyü Yolu ve Çataloluk Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3699775’tir.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında İcikler Mahallesi’nde Kızılca Köyü Yolu, Kızılca Köyü İç Yolu ve İncekler Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701500’dür.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Sağnıç, Kuzuköy, Kulalar, Kovancı, Kılavuzlar, Öksüzlü, Ahatlar, Bayramşah, Çardaklı, Çataloluk, İmrenler, Sayık, Serçeler, Tekeler, Ulacık, Yeşildere, Yeşiloba, Doktor Mehmet Akarsu, Kayranokçular ve Kazancı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Köy yolları, köy iç yolları ve belirtilen sokaklar kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701520’dir.

KIRKAĞAÇ

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Küçükyaya, Musahoca, Öveçli, Şair Eşref ve Karakurt mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kapsamında köy yolları, köy iç yolları ve belirtilen mevkiiler etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3699867’dir.

SOMA

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Beyce Mahallesi’nde Beyce Sokak, Beyce Köyü İç Yolu ve Beyce Köyü Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3698147’dir.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Çavdır, Bayat ve Karacakaş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çavdır Sokak ile ilgili köy iç yolları kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3699867’dir.

TURGUTLU

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Acarlar ve Yılmazlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Muallim İsmail Hakkı Sokak, Yıldız Sokak, Dibek Sokak, Rençber Sokak, Uğur Sokak, Yörük Sokak ve Benlik Sokak çevresi kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701547’dir.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Yılmazlar, Şehitler ve Acarlar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Yıldız Sokak, Avukatlar Sokak, Sığındere Sokak, Çapar Sokak, Gaffar Okkan Sokak ve Şehitler Yolu Caddesi çevresi kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701549’dur.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde Çam Sokak, Tunca Sokak, Seyhan Sokak, Kutluk Sokak, Gürleyen Sokak, Dicle Sokak ve Altın Irmak Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701559’dur.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Ergenekon Mahallesi’nde Çelebi Sultan Mehmet Sokak, Fatih Caddesi, Ahmet Hamdi Sokak, Ethem Kaya Sokak, Hilmi Ziya Apak Sokak, Vatan Caddesi, Yıldırım Beyazıt Sokak ve İsmailcik Deresi Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701556’dır.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde Seyhan Sokak, Tunca Sokak, Çam Sokak, Kutluk Sokak, Altın Irmak Sokak, Dicle Sokak ve Gürleyen Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701561’dir.

YUNUSEMRE

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Bağyolu, Bostanlar ve Çamlıca mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Muradiye Yolu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu ve ilgili köy iç yolları kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701660’dır.

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk, Güzelyurt, Cumhuriyet, Barbaros ve 50. Yıl mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çok sayıda sokak, bulvar, cadde ve küme evi kesinti kapsamında yer almaktadır. Kesinti ID numarası 3701665’tir.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Üçpınar ve Gülbahçe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yuntdağ Caddesi, İnönü Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve çevredeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701663’tür.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bağyolu, Avdal, Gülbahçe, Büyüksümbüller ve Küçüksümbüller mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bağyolu Köyü İç Yolu, Avdal Köyü İç Yolu ve Osmancalı Yolu çevresi kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3701664’tür.