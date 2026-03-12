Manisa GDZ elektrik kesintisi! 12-13 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

ALAŞEHİR

12 Mart 2026 tarihinde Alaşehir ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle iki ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti saat 10.00 ile 15.00 arasında Göbekli Mahallesi'nde, özellikle Mevlütlü Köyü İç Yolu ile Denizli Akhisar Yolu çevresinde gerçekleştirilecektir.

Aynı gün ikinci kesinti saat 09.00 ile 16.00 arasında Piyadeler Mahallesi ile Çağlayan Mahallesi'nde uygulanacaktır. Piyadeler Mahallesi'nde Okul Caddesi, Davutlu Sokak, Evren Sokak, Gençler Sokak, Kışla Sokak, Piyadeler Köyü İç Yolu, Türker Caddesi, Özkan Sokak, Şahin Sokak, 2. Sokak, Ramazan Demir Caddesi, Mehmet Turgut Ekinci Caddesi, Camiler Caddesi, Yalçınlar Sokak, Namık Kemal Sokak, Kazım Paşa Sokak, Çavuş Sokak, Çay Ardı Sokak, Mehmet Akif Sokak, Menderes Caddesi, Turgut Reis Sokak, Yıldırım Sokak, Savaş Sokak, Erdem Sokak, Kayalar Sokak, Genç Osman Sokak, Hürriyet Caddesi, 3. Sokak, 1. Sokak, Tekin Sokak, 4. Sokak, Mustafa Kemal Sokak, Sultan Sokak, Zafer Sokak, Camiiler Caddesi, Barbaros Sokak, Atilla Sokak ve İstiklal Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çağlayan Mahallesi'nde ise Çağlayan Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. İstasyon Mahallesi'nde Gazi 3 Nolu Caddesi, Anadolu Sokak, Turhan Alakent Caddesi, Gazi Caddesi, Vatan Sokak, Sancak Sokak, Kahramanlar Sokak, Hünkar Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akgül Sokak, Adnan Menderes Caddesi, Gazi 4 Nolu Caddesi, Gazi 2 Nolu Caddesi ve Gazi 1 Nolu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nene Hatun Caddesi, Zeki Üngör Caddesi ve Özmenaltı Sokak'ta elektrik verilemeyecektir.

TURGUTLU

12 Mart 2026 tarihinde Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Saat 23.00 ile 04.00 arasında Albayrak, Turgutlar, Selvilitepe, Şehitler, Kurtuluş ve Bozkurt mahallelerinde kesinti uygulanacaktır. Albayrak Mahallesi'nde Çekim Sokak, Yiğitcan Sokak, Sabır Sokak, Mimoza Sokak, Gökmen Sokak, Dündar Sokak, Dede Korkut Sokak ve Burçak Sokak kesintiden etkilenecektir. Turgutlar Mahallesi'nde Özgün Sokak, Çağlayan Sokak, Yazgan Sokak, Tekin Sokak, Kiraz Sokak, Dikiciler Sokak, Damla Sokak, Bağcılar Sokak, Mezarlık Sokak ve Turgutlar Yolu Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır. Selvilitepe Mahallesi'nde 106. Sokak, 105. Sokak, Sanayi Caddesi, 104. Sokak, 110. Sokak, 105/1 Sokak, 103. Sokak, 107. Sokak, Fatih Sanayi Sitesi 121. Sokak, 119. Sokak, 117. Sokak, 115. Sokak, 113. Sokak, 111. Sokak, 102. Sokak, 101. Sokak ve 100. Sokak etkilenecektir. Şehitler Mahallesi'nde Şentürk Sokak, Özge Sokak, Ege Sokak, Çiçek Sokak, Yasemin Sokak, Uzman Sokak, Seren Sokak, Pirinç Sokak, Nergiz Sokak, Meşe Sokak, Kutlu Sokak, Civan Sokak, Ceyhan Sokak, Atlı Sokak, Alp Sokak, Ferrah Sokak, Ankara Asfaltı Caddesi, Yedieylül Yolu Caddesi ve Hürriyet Sokak'ta kesinti yapılacaktır. Kurtuluş Mahallesi'nde İlknur Sokak, Osman Öztaş Sokak, Balkan Sokak, Aras Sokak ve Şehit Ali Şahin Sokak etkilenecektir. Bozkurt Mahallesi'nde ise Şelale Sokak, Üzüm Sokak, Küçükhamam Sokak, Barışan Sokak, Avni Sokak, Altınel Sokak, Yorulmazlar Sokak ve Yaylalıkapı Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 23.15 ile 04.15 arasında Selvilitepe, Albayrak, Bozkurt ve Ergenekon mahallelerinde başka bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Selvilitepe Mahallesi'nde Kanibey Sokak, Sahiller Sokak, Bakır Sokak, Bilge Sokak, Cephanelik Yolu Sokak, Deniz Sokak, Yılmaz Sokak, Tomruk Sokak, Rüzgarlı Sokak, Ofis Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Mehmetçik Sokak, Manolya Sokak ve Malazgirt Sokak etkilenecektir. Albayrak Mahallesi'nde Dereli Sokak, Kırgız Sokak, Altınordu Sokak, Aydınlık Sokak, Buse Sokak, Candeğdi Sokak, Danışlar Sokak, Ekmekçiler Sokak, Fidanlık Sokak, Fuzuli Sokak, Göl Sokak, Hacı Zeynel Sokak, Kamalı Sokak, Karaçay Sokak, Kemerli Sokak, Pehlivan Sokak ve Çiler Sokak kesintiden etkilenecektir. Bozkurt Mahallesi'nde Urganlıoğlu Sokak'ta kesinti olacaktır. Ergenekon Mahallesi'nde ise Fatih Caddesi, Ahi Evran Caddesi, Ankara Asfaltı Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak ve Oruç Reis Sokak etkilenecektir.

Saat 23.30 ile 04.30 arasında Ergenekon, Dalbahçe, Selvilitepe ve Şehitler mahallelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ergenekon Mahallesi'nde Ankara Asfaltı Caddesi, Pekdemir Turgutlu AVM iç yolu, Yavuz Sultan Selim Sokak, Cangür Sokak, Yunus Erkan Sokak, Asım Kömürcü Sokak, Ahi Evran Caddesi, Tuğra Sokak, Fatih Caddesi, Nuri Bey Sokak, Müfit Yıldırım Sokak, Şehit Yusuf Canbalık Sokak, Şehit Bekir Ortaç Sokak, Ömer Seyfettin Sokak, Çelebi Sultan Mehmet Sokak, Çağrı Bey Sokak, Yıldırım Beyazıt Sokak, Yusuf Nalkesen Sokak, Davutlu Sokak, Yaldız Sokak, Vatan Caddesi, Tuğrul Bey Sokak, Site İçi Yolu, Osman Gazi Sokak, Nene Hatun Sokak, Muradiye Sokak, Millet Caddesi, Mehmet Akif Sokak, M. Tüzel Gökyayla Sokak, Kılıçarslan Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Hüdavendigar Sokak, Hasan Tahsin Sokak, Hamidiye Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Ertuğrul Gazi Sokak, Cennet Sokak, Cengiz Han Sokak, Batuhan Sokak, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak, Aziziye Caddesi, Şehit Ömer Balkan Sokak, Uğurlu Sokak, Ahmet Sıtkı Efendi Sokak, Şehit Ercan Kaya Sokak, Şehit Tahsin Tireli Sokak, Canan Sokak ve Rabia Hatun Sokak kesintiden etkilenecektir. Dalbahçe Mahallesi'nde Dalbahçe Sokak'ta elektrik kesintisi olacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Albayrak ve İstasyonaltı mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Albayrak Mahallesi'nde Sulu Sokak, Plevne Sokak, Ovayolu Sokak, Onur Sokak, Nedim Sokak, Meram Sokak, Kırbaş Sokak, Kuşköprü Sokak, Kaya Sokak, Ilgın Sokak, Hatboyu Sokak, Gökhan Sokak, Fuzuli Sokak, Erdem Sokak, Ender Sokak, Edebali Sokak, Ecrin Sokak, Doruk Sokak, Dikmen Sokak, Darçın Sokak, Coşkun Sokak, Cihan Sokak, Begonya Sokak, Baylan Sokak, Balaban Sokak, Çampınar Köyü İç Yolu, Atalay Sokak, Anı Sokak, Askeriye Sokak, Aysun Sokak, Bahçe Sokak, Şahin Sokak, Özgün Sokak, Çifte Çeşme Sokak, Çelik Sokak, Çakır Sokak, Zeki Sokak ve Yurt Sokak etkilenecektir. İstasyonaltı Mahallesi'nde ise Serinlik Sokak, Gürcan Sokak, Evin Sokak, Engin Sokak, Değer Sokak ve Ceviz Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YUNUSEMRE

12 Mart 2026 tarihinde Yunusemre ilçesinde Üçpınar Mahallesi'nde iki farklı saat aralığında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. İlk kesinti saat 09.00 ile 12.30 arasında uygulanacaktır. Bu kesintiden Mert Sokak, Şengör Sokak, Pınar Sokak, Sümbül Sokak, Çeşme Sokak, İnönü Caddesi, İçen Sokak, 2. Aralık Sokak, Ara Sokak, Bahar Sokak, Demir Sokak, Dere Sokak, Değirmenci Sokak, Fatma Hanım Sokak, Karakol Sokak, Küçükçayiçi Sokak, Manav Sokak, Merkez Caddesi, 1. Aralık Sokak, Cemile Nine Sokak, Sanayi Caddesi ve Mevsim Sokak etkilenecektir.

Aynı gün ikinci kesinti saat 13.00 ile 15.00 arasında uygulanacaktır. Bu kesinti 3. Aralık Sokak, Okul Sokak, Yağmur Sokak, Şengör Sokak, Mevsim Sokak, Ziraat Caddesi ve İnönü Caddesi çevresinde gerçekleştirilecektir.