Altın değerindeki künara kameralı önlem

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan çam fıstığında hasat sezonu devam ederken, altın değerindeki künar ağaçlarını korumak isteyen üreticiler de güvenlik kameralarıyla önlem almaya başladı.

Aydın'da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığında hasat sezonu devam ederken, bir yandan da zor şartlar altında toplanan künarların ihracat yolculuğu başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir kedi gibi tırmanırken, toplanan kozalaklar da çuvallarla işleme tesislerine getiriliyor. Son yıllarda Aydın'da dağlık alanlarda sıkça dikilip yetiştirilmeye başlanan çam fıstığı hem çiftçilerin hem de işçilerin yüzünü güldürüyor. Toptan olarak kilosu 3 bin TL'yi bulan fıstık çamlarının bir tek kozalağı bile altın değerinde olurken, emeklerini korumak isteyen üreticiler de çam ağaçlarına güvenlik kamera sistemleri takmaya başladı. Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlarken, emek hırsızlarından ürünlerini korumak isteyen üreticiler de kendi imkanlarıyla önlemini alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı