Haberler

Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız dev gelirin sahibi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti aldı. Millilerimiz, Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. 

24 YIL ARADAN SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ

Bu sonuçla birlikte Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, 24 yıllık hasrete son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılım biletini aldı.

A MİLLİ TAKIM'A DEV GELİR

Millilerimiz, Kosova'yı eleyip 2026 Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazandı. A Milli Takımımızın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

