Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız dev gelirin sahibi oldu
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti aldı. Millilerimiz, Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazandı.
24 YIL ARADAN SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ
Bu sonuçla birlikte Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, 24 yıllık hasrete son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılım biletini aldı.
A MİLLİ TAKIM'A DEV GELİR
Millilerimiz, Kosova'yı eleyip 2026 Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazandı. A Milli Takımımızın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.