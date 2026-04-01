Orkun Kökçü'nün babasından olay paylaşım

Orkun Kökçü'nün babasından olay paylaşım
A Milli Takımımızın yıldız ismi Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Kosova maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Oğlunun 11'de oynamasını eleştirenlere göndermede bulunan baba Kökçü, yaptığı paylaşımda "Konuşun!!! Allah var, gam yok!'' sözlerini sarf etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti.

TARİHİ GOL ORKUN'UN ASİSTİYLE KEREM'DEN

Türkiye'ye galibiyeti getiren gol 53. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BABASINDAN OLAY PAYLAŞIM

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Kosova maçı biter bitmez çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Mücadele öncesinde oğlunun ilk 11'de oynayacak olmasını eleştiren futbolseverlere göndermede bulunan Halis Kökçü, "Konuşun!!! Allah var, gam yok!'' sözlerini sarf ederek tepkilere yanıt verdi. 

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
CHPsavar:

O bir adam O bir afyonlu

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor