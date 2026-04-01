Haberler

Galatasaray'dan olay yaratan paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı tepki topladı

Galatasaray'dan olay yaratan paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı tepki topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen A Milli Takımımızı kutladı. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımdaki afişe eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafını koymadı. Bu paylaşım, futbolseverler tarafından büyük tepki çekti.

  • Galatasaray Kulübü, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası vizesini alması üzerine bir tebrik mesajı yayımladı.
  • Galatasaray'ın paylaştığı kutlama afişinde, milli takımın golünü kaydeden ve kulüp forması giyen Kerem Aktürkoğlu yer almadı.
  • Sosyal medyada, Kerem Aktürkoğlu'nun afişte bulunmamasına yönelik binlerce tepki yorumu yapıldı.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’na gitmeyi garantilemesinin ardından Galatasaray Kulübü bir tebrik mesajı yayımladı. Ancak paylaşılan afişte, milli takımın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu’nun yer almaması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GALATASARAY'DAN KEREM'SİZ KUTLAMA

Dünya Kupası vizesini alan ay-yıldızlılar, tüm Türkiye'yi sevince boğarken, kulüpler de peş peşe tebrik mesajları paylaşmaya başladı. Galatasaray Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama görseli ise kısa sürede sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sarı-kırmızılı kulübün hazırladığı afişte mevcut kadroda bulunan oyunculara yer verilirken, Galatasaray formasıyla büyük başarılara imza atan ve Avrupa’ya transferiyle kulübe önemli bir bonservis kazandıran Kerem Aktürkoğlu’nun karede bulunmaması dikkat çekti. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum gelirken, taraftarlar sarı-kırmızılı camianın bu davranışına büyük tepki gösterdi.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

"Bu takımın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri Kerem değil mi? Fotoğrafta neden yok?''

"Bizi Dünya Kupası'na götüren adamın fotoğrafını koymamak büyük bir ayıp''

"Böyle bir günde yapılacak iş mi? Renk ayrımı yapmayın, hepsi bizim futbolcularımız!''

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

