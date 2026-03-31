İran Devrim Muhafızları Ordusu: Suudi Arabistan'da ABD'li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı düzenledik

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'da ABD'li pilotlar ile uçuş ekiplerine yönelik düzenledikleri saldırıda 200 kişiyi hedef aldıklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "Bugün Suudi Arabistan'da ABD'li pilotlar ile uçuş ekiplerinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenledik. İHA ile füzelerle gerçekleştirdiğimiz saldırılarda 200 kişilik bir ekibi vurduk." dedi.

Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'ın ABD'ye yönelik misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Musevi ayrıca, "Şimdi Trump'ın kayıp ve zararlar listesine, AWACS uçakları, tankerler ve yakıt depolarının dışında uçuş personeline ait kayıplar da eklenmiş oldu." diye konuştu.

Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı

Canlı anlatım: Yıllardır beklediğimiz maç başladı
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihi hakkında konuştu! Değişikliklerin sebebi buymuş
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan'dan sert tepki: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!