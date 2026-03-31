Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

A Milli Futbol Takımı, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza atarak yeniden dünya sahnesine döndü.

24 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Kritik play-off finalinde Kosova karşısında tek golle galip gelen Türkiye, uzun süredir beklenen bileti aldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken, milliler yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterme hakkı elde etti.

D GRUBU’NDA YER ALACAK

Elde edilen galibiyetle birlikte A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edeceği kesinleşti.

RAKİPLER ABD, AVUSTRALYA VE PARAGUAY

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin bulunduğu grup, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

DEV TURNUVA KUZEY AMERİKA’DA DÜZENLENECEK

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.