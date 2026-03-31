Haberler

Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım, Kosova’yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı ve ABD, Avustralya ile Paraguay’ın bulunduğu D Grubu’nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza atarak yeniden dünya sahnesine döndü.

24 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Kritik play-off finalinde Kosova karşısında tek golle galip gelen Türkiye, uzun süredir beklenen bileti aldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken, milliler yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterme hakkı elde etti.

D GRUBU’NDA YER ALACAK

Elde edilen galibiyetle birlikte A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edeceği kesinleşti.

RAKİPLER ABD, AVUSTRALYA VE PARAGUAY

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin bulunduğu grup, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

DEV TURNUVA KUZEY AMERİKA’DA DÜZENLENECEK

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Hasan YILDIZ:

ABD yi yenelim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Serdar Kocakaya:

aslında grupta favori bile... ama aklını kullanırsa

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

