Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, tarihi bir başarıya imza attı.

UĞURCAN ÇAKIR GECEYE DAMGA VURDU

Kritik mücadelede kalede sergilediği performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Yıldız kalecinin maç boyunca gösterdiği refleksler ve kritik anlarda yaptığı müdahaleler büyük beğeni topladı.

TARİHİ ZAFERLE GELEN BİLET

Zorlu deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyetle birlikte milliler, uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkma hakkı elde etti. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı.

İşte Uğurcan'ın çıkardığı net 2 pozisyon;