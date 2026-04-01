Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti

A Milli Takım’ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma başarısında başrol oynayan isimlerden biri olan Uğurcan Çakır, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Uğurcan Çakır’ın performansını “Buffon’u sildim” sözleriyle överken, milli kaleci Türkiye’nin 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gitmesinde kritik rol oynadı.

“BUFFON’U SİLDİM”

Kontraspor Youtube kanalında Uğurcan Çakır’ın kritik kurtarışlarına vurgu yapan Kahveci, “Asllani’nin 2 tane şutunda aslan gibi kurtaran Uğurcan sana helal olsun. Buffon diyordum ya Buffon’u sildim. Helal olsun koçum benim, tarihi dokunuşlar, tarihi kurtarışlardan ikisi diyebileceğim” ifadelerini kullandı.

24 YILLIK HASRETİN KAHRAMANLARINDAN BİRİ

Kosova karşısında sergilediği performansla galibiyetin mimarlarından biri olan Uğurcan Çakır, Türkiye’nin 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmasında kilit rol oynadı. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tutan milli kaleci, tarihi başarıya damga vuran isimler arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Kenar:

Harika bir kaleci

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

