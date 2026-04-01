Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti. Kosova ise Dünya Kupası'na katılma şansı elde edemedi.

TEK GOL KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

VEDAT MURIQI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kosova'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Yedek kulübesinde uzun süre oturan deneyimli golcünün gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.