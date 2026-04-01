Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı
A Milli Takımımız karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Kosova, Dünya Kupası biletini alamadı. Kosova'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti. Kosova ise Dünya Kupası'na katılma şansı elde edemedi.

TEK GOL KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

VEDAT MURIQI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kosova'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Yedek kulübesinde uzun süre oturan deneyimli golcünün gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 

24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
Haberler.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım'da An-26 uçağıyla iletişim kesildi

Rus askeri uçağı Kırım üzerinde radardan kayboldu!