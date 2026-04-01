Penaltılarda muhteşem zafer! Edin Dzeko Dünya Kupası'na, İtalya ise evine gitti

Penaltılarda muhteşem zafer! Edin Dzeko Dünya Kupası'na, İtalya ise evine gitti
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde normal ve uzatma süresi 1-1 beraberlikle sona eren maçta Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, İtalya'yı penaltılarla yendi ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmalar 1-1 eşitlikle sona erdi.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin 15. dakikasında Moise Kean ile öne geçen İtalya, 41. dakikada Alessandro Bastoni'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bosna Hersek, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 79. dakikada Haris Tabakovic'in golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin normal süresi ve uzatmalarında başka gol olmadı. 

PENALTILARDA KAZANAN BOSNA HERSEK

Seri penaltılara giden maçta İtalya'ya 4-1 üstünlük kuran Bosna Hersek, Dünya Kupası biletini aldı. Bosna Hersekli oyuncular, Dzeko önderliğinde büyük bir sevinç yaşadı. Bu sonuçla birlikte İtalya, 2018, 2022'nin ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer almayacak.

