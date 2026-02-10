Manisa GDZ elektrik kesintisi! 10-11 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa son dakika elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

10 Şubat 2026 Salı

Kula ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.01 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Gökçeören Mahallesi ve Ahmet Yesevi Sokak, Barbaros Caddesi, Cennetler Sokak, Sağlık Sokak, Dumlupınar Caddesi, Fatih Caddesi, Gökçeören Köyü İç Yolu, Necip Fazıl Kısakürek Sokak, Şafak Sokak, Doğan Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Gülpınar Sokak, Hürriyet Caddesi, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Mevlana Sokak, Mithat Paşa Caddesi, Park Caddesi, Patika Yaren Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Çakır Sokak, Namık Kemal Caddesi, Çankaya Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, İki Çeşmeler Sokak, Zafer Sokak, Çınar Sokak, Malazgirt Sokak, Sarılar Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak, Dereçeşme Sokak, Atilla Sokak, Fatih Sultan Mehmet Sokak, Abdülhamit Sokak, Orhan Gazi Sokak, İstasyon Sokak, Karaali Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Gündüz Sokak, Çiğdem Sokak, Yörükler Sokak, Pınar Caddesi, Kemer Sokak, Çamdibi Caddesi, İzmir Uşak Yolu, Atatürk 1. Cadde, Okul Sokak, İstiklal Caddesi ve Ören Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Demirci ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Kazancı Mahallesi, Çatçiftliği Sokak ve Salihli Simav Yolu kesintiden etkilenecektir.

Akhisar ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Süleymanlı Mahallesi, Süleymanlı OSB, Çobanhasan, Eroğlu, Medar, Zeytinliova, Yatağan, Selvili ve Sünnetçiler mahalleleri ile bu mahallelere bağlı cadde, sokak ve köy iç yolları kesintiden etkilenecektir.

Alaşehir ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle

Saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon Mahallesi

Saat 10.30 ile 14.30 arasında Horzumembelli Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

Soma ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Bozarmut, Büyük Güney, Karacakaş, Tekeli Işıklar, Tabanlar, Küçük Güney, Kozluören, Kayrakaltı, Sultaniye, Çevircek, Deniş, Evciler ve Türkpiyala mahalleleri ile köy iç yolları kesintiden etkilenecektir.

Saruhanlı ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Pınarbaşı, Apak, Azimli, Tirkeş, Taşdibi, Nuriye, Koyuncu, İshakçelebi, Hacımusa ve Gözlet mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Şehzadeler ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Karaoğlanlı Mahallesi ve mahalleye bağlı cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir.

11 Şubat 2026 Çarşamba

Köprübaşı ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Yenice, Talas, Dikilitaş, Karaelmacık, Gülpınar, Çavullar, Rağıllar, Akçaalan, Yardere, Selviler, Yumuklar, Saraycık, İcikler, Armutlu ve Bozköy mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Gördes ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Beşeylül ve Divan mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Alaşehir ilçesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle

Saat 11.00 ile 14.00 arasında Ilıca, Badınca, Bahadır, Bahçedere, Bahçeliköy, Belenyaka, Çakırcaali, Çarıkbozdağ, Evrenli, Kozluca, Narlıdere, Osmaniye ve Sobran mahalleleri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon Mahallesi kesintiden etkilenecektir.