Manisa GDZ elektrik kesintisi! 10-11 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Akhisar

10 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Yenice Mahallesi'nde Akhisar Sındırgı Yolu, Yenice Köyü İç Yolu, Yeşilli Sokak ve Beyler Sokak; Zeytinlibağ Mahallesi'nde Zeytinlibağ Köyü İç Yolu; Muştullar Mahallesi'nde Muştullar Köyü İç Yolu; Musaca Mahallesi'nde Muşlu Yolu ve Musaca Sokak; Karaköy Mahallesi'nde Orman İç Yolu, Üçyol, Karadutlu Caddesi, Karaköy Köyü İç Yolu, Karaköy Sokak ve Karadutlu Sokak; Doğankaya Mahallesi'nde Doğankaya Sokak, Doğankaya Köyü İç Yolu, Doğankaya Köyü Yolu ve Akhisar Gördes Yolu; Gökçeahmet Mahallesi ile Dingiller Mahallesi'nde Çaybaşı Sokak bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653397'dir.

Alaşehir

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti İstasyon Mahallesi'nde Ali İhsan Paşa Caddesi, Anayurt Sokak, Asmalı Sokak, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Gelibolu Caddesi, Osmanlılar Caddesi, Vatan Sokak, Gazi Alpaslan Caddesi, Türkoğlu Sokak, Pınar Sokak, DDY Altı Geçit Sokak, DDY Kanal Altı Sokak, DDY Altı Sokak ve Adnan Menderes Caddesi bölgelerinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653339'dur.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Evrenli Mahallesi'nde Evrenli İç Yolu, İnceler Sokak ve Kayadibi Sokak; Bahadır Mahallesi'nde Patıka, Bahadır Köyü İç Yolu, Onbaşılar Sokak, Osmanlar Sokak, Kurucuova Sokak, Bahçalılar Sokak, Elmacık Sokak, Alakıraç Sokak, Saya Sokak, Ketenburun Sokak ve Çiftlik Sokak; Çarıkbozdağ Mahallesi'nde Merkez Sokak ve Sarı Ahmet Sokak; Kozluca Mahallesi'nde M. Çokallı Sokak, Narlık Sokak, Kozluca Köyü İç Yolu ve Kaplan Çukuru Sokak; Narlıdere Mahallesi'nde Küçük Bahçe Caddesi; Osmaniye Mahallesi'nde Osmaniye Köyü İç Yolu, Patika, Yayla Sokak, Çay Kenarı ve Gürlek Sokak; Badınca Mahallesi'nde Çataltepe Caddesi, Taşlı Gere Sokak, Köy İçi Sokak ve Badınca Köyü İç Yolu; Bahçeliköy Mahallesi'nde Yakutlar Sokak, Bahçeliköy Merkez Sokak, Kızıltepe Sokak, Kaklık Sokak, Bahçeliköy Köyü İç Yolu ve Bahçeliköy Köyü Yolu; Belenyaka Mahallesi ile Bahçedere Mahallesi'nde Toptepe Caddesi, Bahçedere Köyü İç Yolu ve Bahçedere Köyü Yolu bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653174'tür.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Kurtuluş Mahallesi'nde Nene Hatun Caddesi, Zeki Üngör Caddesi ve Özmenaltı Sokak; İstasyon Mahallesi'nde ise Gazi 3 Nolu Caddesi, Anadolu Sokak, Turhan Alakent Caddesi, Gazi Caddesi, Vatan Sokak, Sancak Sokak, Kahramanlar Sokak, Hünkar Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akgül Sokak, Adnan Menderes Caddesi, Gazi 4 Nolu Caddesi, Gazi 2 Nolu Caddesi ve Gazi 1 Nolu Caddesi bölgelerinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653340'tır.

Salihli

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Poyrazdamları Mahallesi'nde Poyraz Yolu, Küme Evleri ve Kaledibi Küme Evleri; Poyraz Mahallesi'nde Karapınar Sokak ve Poyraz Köyü İç Yolu; Gökeyüp Mahallesi'nde Sarısu Küme Evleri; Hacıhıdır Mahallesi'nde Yarendağ, Hacıhıdır Sokak, İç Yol ve Hacıhıdır Köyü İç Yolu; Kale Mahallesi'nde Kale Köyü İç Yolu; Kemerdamları Mahallesi'nde Kemerdamları Sokak, Köyü İç Yolu ve Kemerdamları Köyü İç Yolu; Kemer Mahallesi'nde Yukarı Kemer Arazi Yolu ve Kemer Köyü İç Yolu; Kurttutan Mahallesi'nde Kurttutan Köyü İç Yolu ve Kurttutan Köyü Yolu bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653090'dır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Kabazlı Mahallesi'nde Kabazlı Köyü İç Yolu bölgesinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653247'dir.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Çayköy Mahallesi'nde Çayköy Köyü İç Yolu bölgesinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653423'tür.

Soma

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Büyük Güney Mahallesi'nde Büyük Güney Köyü Yolu ve Büyük Güney Köyü İç Yolu; Evciler Mahallesi'nde Evciler Sokak ve Evciler Köyü İç Yolu; Deniş Mahallesi'nde Deniş Köyü Yolu ve Deniş Sokak; Küçük Güney Mahallesi'nde Küçükgüney Köyü İç Yolu bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653146'dır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Evciler Mahallesi'nde Evciler Sokak ve Evciler Köyü İç Yolu; Küçük Güney Mahallesi'nde Küçükgüney Köyü İç Yolu; Büyük Güney Mahallesi'nde Büyük Güney Köyü Yolu ve Büyük Güney Köyü İç Yolu; Deniş Mahallesi'nde Deniş Sokak ve Deniş Köyü Yolu bölgelerinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653148'dir.

Yunusemre

10 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Dazyurt Mahallesi'nde Dazyurt Köyü İç Yolu; Büyüksümbüller Mahallesi'nde Hacı Ahmet Yağcılar Parkı Küme Evleri ve Büyüksümbüller Köyü İç Yolu; Düzlen Mahallesi'nde Düzlen Köyü İç Yolu; Küçüksümbüller Mahallesi'nde Küçüksümbüller Köyü İç Yolu; Türkmen Mahallesi'nde Osmancalı Yolu ve Türkmen Köyü İç Yolu; Ortaköy Mahallesi'nde Ortaköy Köyü İç Yolu; Otmanlar Mahallesi'nde Otmanlar Köyü Yolu bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653422'dir.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Muradiye Mahallesi'nde Çeltik Sokak, Muhasebe Sokak, 412. Sokak, Dila Hanım Sokak, Gönül Sokak, Güler Sokak, Leylak Sokak, Nergis Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Saygın Sokak, 401. Sokak, 413. Sokak, 409. Sokak, 411. Sokak ve İşlek Sokak bölgelerinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653424'tür.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Üçpınar Mahallesi'nde Harman Yeri Küme Evleri ve Okul Sokak; Gülbahçe Mahallesi'nde Gülbahçe Köyü İç Yolu bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653426'dır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Üçpınar Mahallallesi'nde Tabanca Sokak, 4. Aralık Sokak, Battal Sokak, Nişli Sokak, Deveci Sokak, Yuntdağ Caddesi, Mezarlık Sokak, Tunç Sokak, Barış Sokak, Değirmenci Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Merkez Caddesi, Poyraz Sokak ve Sırmalı Sokak bölgelerinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653427'dir.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Yuntdağyenice Mahallesi'nde Yuntdağyenice Köy Yolu ve Yuntdağyenice Köyü İç Yolu; Yuntdağıköseler Mahallesi'nde Yuntdağıköseler Köyü İç Yolu; Uzunlar Mahallesi'nde Uzunlar Sokak; Süngüllü Mahallesi'nde Süngüllü Köyü İç Yolu; Sarıahmetli Mahallesi'nde Sarıahmetli Köyü İç Yolu; Sakallı Mahallesi'nde Sakallı Köyü İç Yolu; Recepli Mahallesi'nde Recepli Köyü İç Yolu ve Recepli Köyü Yolu; Pınarköy Mahallesi'nde Pınarköy Köyü Yolu ve Pınarköy Sokak; Asmacık Mahallesi'nde Asmacık Köyü İç Yolu; Karaahmetli Mahallesi'nde Karaahmetli Köyü İç Yolu; Karahüseyinli Mahallesi'nde Karahüseyinli Köyü Yolu ve Karahüseyinli Köyü İç Yolu; Koruköy Mahallesi'nde Koruköy Köyü İç Yolu; Örselli Mahallesi'nde Örselli Köyü İç Yolu bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti kimlik numarası 3650421'dir.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Üçpınar Mahallesi'nde Şengör Sokak, Mevsim Sokak, Ziraat Caddesi, 3. Aralık Sokak, Okul Sokak, Yağmur Sokak ve İnönü Caddesi bölgelerinde uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3653434'tür.