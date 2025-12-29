Malatya okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Malatya'da okul yok mu (KAR TATİLİ – MALATYA VALİLİĞİ)?

Kentte devam eden kar yağışı sonrası "Malatya'da okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. 30 Aralık Salı günü için Malatya Valiliği tarafından kar tatili ilan edilip edilmeyeceği, eğitim camiası tarafından merakla araştırılıyor.

MALATYA'DA YENİ YIL ÖNCESİ KIŞ ALARMI

Malatya'da yılın son günleriyle birlikte sert kış koşulları etkisini göstermeye hazırlanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde soğuk hava, kar yağışı, buzlanma ve don olayları bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

29 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında Malatya genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor. Soğuk hava dalgasının özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

PAZARTESİ VE SALI PARÇALI BULUTLU, BUZLANMA RİSKİ YÜKSEK

Haftanın ilk günlerinde il genelinde parçalı bulutlu bir havanın hâkim olacağı tahmin ediliyor. Ancak gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Bu durumun özellikle sürücüler için risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor. Tahminlere göre kar kalınlığı il genelinde 5 ila 20 santimetreye ulaşabilirken, yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

SOĞUK HAVA YENİ YILDA DA SÜRECEK

Soğuk hava dalgasının yalnızca yılın son günleriyle sınırlı kalmayacağı, yeni yılın ilk günlerinde de etkisini sürdüreceği belirtiliyor. Bu süreçte don ve buzlanma riskinin devam edeceği ifade ediliyor.

ULAŞIM VE GÜNLÜK HAYAT İÇİN TEDBİR UYARISI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olması, güncel hava tahminleri ve meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Malatya genelinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmeyeceğini yakından takip ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle "yarın okullar tatil mi?" sorusu kentte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kar tatiline ilişkin olarak Malatya Valiliği tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası bir açıklama olması durumunda, gelişmeler anlık olarak haberimize eklenecek.