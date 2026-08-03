LGS TERCİH SONUÇLARI 2026: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 2026 yılı lise tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı yerleştirme sonuçları duyurusuna çevirdi. 27 Temmuz'da sona eren tercih işlemlerinin ardından merkezi yerleştirme süreci devam ederken, adaylar hangi liseye yerleştiklerini öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2026

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen lise tercih işlemleri, 13 Temmuz-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte yerleştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye başlandı.

MEB tarafından yayımlanan resmi yerleştirme takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.

Kontenjan dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

Anadolu liseleri: 60 bin 886

Fen liseleri: 38 bin 700

Sosyal bilimler liseleri: 9 bin 210

Anadolu imam hatip liseleri: 43 bin 706

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 46 bin 397

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, kendilerine yerleşen okulu resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre LGS yerleştirme süreci belirlenen tarihler doğrultusunda yürütülecek.

13 Temmuz - 27 Temmuz 2026: LGS tercih dönemi gerçekleştirildi.

5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

5-7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları alınacak.

10 Ağustos 2026: Birinci nakil tercih sonuçları açıklanacak.

10-12 Ağustos 2026: İkinci nakil tercih başvuruları yapılacak.

14 Ağustos 2026: İkinci nakil sonuçları ilan edilecek.

17-26 Ağustos 2026: Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruda bulunabilecek.

28 Ağustos 2026: İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.

31 Ağustos-3 Eylül 2026: Yatılılık başvuruları okul ve kurumlar tarafından alınacak.

4 Eylül 2026: Yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi yerleştirme takviminde LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih 5 Ağustos 2026 olarak duyuruldu.

Resmi takvimde belirtilen tarih dışında sonuçların açıklanacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Bu nedenle adayların ve velilerin yerleştirme sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yalnızca MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenciler yerleştirme sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek. Aynı tarihte boş kalan kontenjanlar da erişime açılacak.

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından süreç, MEB'in açıkladığı resmi takvim doğrultusunda birinci ve ikinci nakil başvuruları ile devam edecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruda bulunabilecek.