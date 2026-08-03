Haberler

YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada

YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin kritik kararlar yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında şekillenecek. Şura'da bu yıl ilk kez Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer alacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin gündem maddeleri ele alınacak.

ÜÇ İSİM İLK KEZ KATILACAK

Toplantı, YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyareti sonrasında başlayacak. Şura'da bu yıl ilk kez Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer alacak.

TERFİ, ATAMA VE EMEKLİLİK DOSYALARI GÖRÜŞÜLECEK

Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de belirlenecek.

Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak.

YAŞ'ta alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. 

Kaynak: Haberler.com
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik

Trump konuştu, piyasalarda taşlar yerinden oynadı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı