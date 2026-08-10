LGS 1. NAKİL SONUÇ EKRANI (meb.gov.tr) LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır?

2026 LGS yerleştirme sürecinde ilk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler ve veliler şimdi LGS 1. nakil sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını takip ediyor. Peki, LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır? Detaylar haberimizde.

LGS 1. NAKİL SONUÇ EKRANI

LGS 1. nakil sonuç ekranı, 2026 ortaöğretime geçiş yerleştirme sürecinde öğrencilerin yaptıkları ilk nakil başvurusunun sonucunu kontrol edebilmeleri için kullanılacak. MEB'in resmi takviminde yer alan bilgilere göre 1. nakil sonuçlarının ilan tarihi 10 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 1. nakil sonuçları, MEB tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü açıklanacak. İlk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihlerinde alınmıştı.

Böylece öğrencilerin ilk nakil dönemindeki yerleştirme süreci tamamlanmış olacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından liselerdeki boş kontenjanlar da güncellenecek ve ikinci nakil tercih dönemi başlayacak.

LGS 1. NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlgili Haberler

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü açıklanacak. MEB'in resmi yerleştirme takviminde 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan birinci nakil tercih başvurularının sonuçlarının 10 Ağustos'ta ilan edileceği belirtiliyor.

İlk nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, yerleştirme durumlarını resmi sorgulama ekranlarından kontrol edebilecek. MEB'in takvimine göre ilk nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil başvuruları için süreç aynı gün başlayacak.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler LGS 1. nakil sonuçları için MEB'in resmi internet kanallarını ve e-Okul sistemini kullanabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, gerekli bilgileri girerek yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.

MEB'in duyurularında LGS yerleştirme ve nakil sürecine ilişkin resmi bilgilerin meb.gov.tr üzerinden takip edilebileceği belirtiliyor. Öğrencilerin e-Okul üzerinden de nakil işlemlerine ilişkin sonuç ve bilgilerini kontrol etmeleri mümkün.

Sonuç sorgulama sırasında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve ilgili öğrenci bilgilerini hazır bulundurmaları gerekiyor. Resmi olmayan internet sitelerinde yer alan sonuç iddiaları yerine MEB ve e-Okul ekranlarının takip edilmesi önem taşıyor.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Birinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta ilan edilmesinin ardından ikinci nakil tercih süreci başlayacak. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İlk nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen ya da nakil sürecinde yeniden tercih yapmak isteyen öğrenciler, takvimde belirtilen tarihler içerisinde ikinci nakil başvurularını gerçekleştirebilecek.

MEB'in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre yerleştirmeye esas nakiller iki dönem halinde uygulanıyor. Her iki nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için belirlenen tercih kuralları geçerli olacak.

İkinci nakil sonuçlarının ardından da yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları üzerinden ek yerleştirme süreci yürütülecek. MEB'in kılavuzunda bu başvurular için ayrıca tarih aralığı bulunuyor.