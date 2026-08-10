meb.gov.tr neden açılmıyor? LGS nakil sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Lgs yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının 10 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç ekranına ulaşmak için Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan meb.gov.tr'ye yöneldi. Ancak bazı kullanıcılar siteye erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Erişim probleminin masaüstü ve mobil cihazlarda görüldüğü belirtilirken, konuya ilişkin Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, meb.gov.tr neden açılmıyor? LGS nakil sonuçları nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

MEB.GOV.TR NEDEN AÇILMIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi meb.gov.tr'ye erişimde yaşanan sorun, LGS 1. nakil sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle sonuçların açıklanmasının hemen ardından siteye yoğun şekilde giriş yapılmak istenmesiyle birlikte kullanıcıların erişim problemi yaşadığı belirtiliyor.

MEB'in resmi internet sitesinde 10 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan duyuruda, 2026 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının açıklandığı görülüyor. Bakanlığın internet sitesinde sonuçlara ilişkin duyurunun yanı sıra sonuç ekranına yönlendirme de bulunuyor.

Ancak meb.gov.tr adresine erişimde sorun yaşayan öğrenciler açısından sonuçlara ulaşmak için farklı resmi ekranların kullanılması önem taşıyor. LGS'nin 2026 yerleştirme ve nakil takvimine göre birinci nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi. Birinci nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Şu aşamada meb.gov.tr'de yaşanan erişim probleminin kesin nedenine ilişkin Bakanlık tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmadığı için, sorunun nedenine dair farklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

LGS NAKİL SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

LGS 1. nakil sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, MEB'in sonuç ekranını kullanabilir. Bakanlığın resmi internet sitesinde 10 Ağustos 2026 tarihli duyurular arasında "2026 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları" başlığı yer alıyor.

MEB'in 2026 LGS tercih ve yerleştirme takviminde de 10 Ağustos 2026 tarihi, "Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı" olarak belirtiliyor. Buna göre öğrenciler, birinci nakil başvuruları kapsamında oluşan yerleştirme durumlarını resmi sonuç ekranlarından kontrol edebiliyor.

MEB'in internet sitesine erişim sağlanamadığı durumlarda ise öğrencilerin ve velilerin kullanabileceği resmi eğitim sistemi e-Okul'dur. MEB'in resmi internet sitesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi doğrudan resmi bağlantılar arasında yer alıyor.

e-Okul üzerinden ilgili öğrenci ve yerleştirme ekranlarına ulaşılması mümkün olduğundan, meb.gov.tr'ye erişimde sorun yaşayan öğrenciler sonuçlarını kontrol etmek için e-Okul sistemini deneyebilir.

2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimine göre birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde alındı ve birinci nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuç ekranına ulaşmak isteyen öğrencilerin resmi olmayan internet siteleri yerine MEB'e bağlı resmi sistemleri kullanması gerekiyor. MEB'in resmi internet sitesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi bağlantısı doğrudan yer alıyor.

2026 LGS nakil sürecinde açıklanan resmi takvim şu şekilde:

5-7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları

10 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları

14 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026: Boş kalan kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular

24 Ağustos 2026: İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu yerleştirmelerinin tamamlanması

Dolayısıyla 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan LGS 1. nakil sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, meb.gov.tr adresinde erişim sorunu yaşanması halinde resmi e-Okul sistemini de kontrol edebilir. MEB'in resmi sitesinde e-Okul bağlantısının yer aldığı görülüyor.