MEB çöktü mü, neden çöktü? SON DAKİKA! LGS nakil sonuç ekranı neden açılmıyor?

MEB çöktü mü, neden çöktü? LGS nakil sonuç ekranı neden açılmıyor? LGS 1. nakil tercih sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesine erişimde yaşanan sorun nedeniyle sonuç ekranına ulaşmakta güçlük çekiyor. 10 Ağustos itibarıyla sonuçların açıklanmasının ardından yoğunluk yaşandığı görülürken, meb.gov.tr adresine hem masaüstü hem de mobil cihazlardan giriş yapmak isteyen kullanıcıların erişim problemi yaşadığı belirtiliyor.

MEB ÇÖKTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi meb.gov.tr üzerinden işlem yapmak isteyen bazı kullanıcılar, siteye erişim sağlayamadıklarını bildiriyor. Özellikle LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin aynı anda sonuçlarını kontrol etmek istemesi, erişim sorununu gündeme getirdi.

Ancak mevcut durumda yaşanan problemin kesin nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle erişim sorununun doğrudan sistemin çökmesinden kaynaklandığını kesin olarak söylemek mümkün değil.

MEB’in resmi internet sitesi üzerinden LGS sonuçları ve yerleştirme süreçlerine ilişkin duyurular yayımlanırken, sonuç ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler yoğunluk nedeniyle bağlantı problemiyle karşılaşabiliyor.

MEB NEDEN ÇÖKTÜ?

MEB’in internet sitesinde yaşanan erişim nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle MEB neden çöktü? sorusunun şu aşamada kesinleşmiş bir yanıtı bulunmuyor.

Yaşanan erişim problemi, LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ortaya çıktı. Öğrencilerin sonuçlarını öğrenmek amacıyla aynı saatlerde sisteme yönelmesi nedeniyle internet sitesinde yoğunluk oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bunun resmi olarak doğrulanmadığının altını çizmek gerekiyor.

MEB’in resmi LGS takvimine göre 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı ve 1. nakil sonuçlarının 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlandı.

Dolayısıyla sonuçların erişime açıldığı saatlerde yaşanan yoğunluk, öğrencilerin ve velilerin siteye aynı anda giriş yapmasına neden olmuş olabilir. Fakat Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama gelmediği için erişim sorununun teknik sebebi henüz netleşmiş değil.

LGS NAKİL SONUÇ EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

SON DAKİKA! LGS nakil sonuç ekranı neden açılmıyor? sorusu, sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB’in resmi internet adresine girişte yaşanan sorun nedeniyle öğrenciler sonuç ekranına ulaşmaya çalışırken çeşitli erişim problemleriyle karşılaşıyor.

LGS 1. nakil sonuçları, 5-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen nakil tercih sürecinin ardından bugün erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini kullanabiliyor.

MEB’in 2026 LGS takviminde 1. nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta ilan edileceği, ikinci nakil tercih başvurularının ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacağı belirtiliyor. 2. nakil sonuçlarının da 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Öte yandan MEB’in sonuç sistemi şu anda ayrı bir sonuç adresi üzerinden de hizmet veriyor. MEB 2026 Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu ekranı

Bu nedenle meb.gov.tr adresinde yaşanan erişim sorununun sonuç ekranına ulaşmaya çalışan öğrenciler açısından geçici bir problem oluşturduğu görülüyor. Bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapılması halinde erişim sorununun nedeni daha net şekilde ortaya çıkacak.

MEB’in 2026 LGS yerleştirme sürecine ilişkin resmi açıklamalarında da öğrencilerin yerleştirme ve nakil işlemlerinin belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü görülüyor