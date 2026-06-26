Leyla Aydemir Davası SON DAKİKA! Leyla Aydemir'i kim öldürdü, amcası mı öldürdü, amcası ne ceza aldı?

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili kamuoyunun yakından takip ettiği davada yeni bir karar açıklandı. Yıllardır farklı yargı aşamalarından geçen dosyada, yeniden görülen davada tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Peki, Leyla Aydemir'i kim öldürdü, amcası mı öldürdü, amcası ne ceza aldı? Detaylar...

LEYLA AYDEMİR DAVASI SON DAKİKA!

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Dava dosyası, ilk kararın ardından istinaf incelemesine taşınmış, süreç içerisinde bozma kararları ve farklı yargılama aşamaları yaşanmıştı. Yeniden görülen davada açıklanan karar, dosyanın son dönemdeki en önemli gelişmeleri arasında yer aldı.

Yargılama boyunca sanık Yusuf Aydemir hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Buna karşın mahkeme, dosyada değerlendirilen deliller doğrultusunda hükmünü açıkladı.

Davanın geçmiş sürecinde farklı mahkemelerde verilen kararlar ve istinaf incelemeleri nedeniyle dosya uzun yıllar hukuk gündemindeki yerini korudu.

Davanın geçmişinde farklı yargı aşamaları yaşandı

Leyla Aydemir dosyası yalnızca ilk derece mahkemesindeki yargılamayla sınırlı kalmadı. İlk derece mahkemesinin verdiği kararların ardından dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

İstinaf incelemesi sonucunda ilk hüküm bozulurken, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet savcılığı bu tahliye kararına itiraz etti ancak itiraz reddedildi.

Daha sonraki süreçte dosya yeniden Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ele alındı. Yargılama sürecinde farklı kararlar verilmiş olması, dosyanın yıllar boyunca kamuoyunda yakından takip edilmesine neden oldu.

LEYLA AYDEMİR OLAYI NEDİR?

Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı nedeniyle ailesiyle birlikte dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyüne gitmişti.

15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan 4 yaşındaki Leyla için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Arama faaliyetlerine güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda ekip ve vatandaş da katıldı.

Kayboluşunun ardından geçen 18 günün sonunda küçük Leyla'nın cansız bedeni, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde bulundu.

Olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında iki amca ile birlikte toplam yedi kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklar arasında Yusuf Aydemir ve Musa Aydemir'in yanı sıra baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir ile köylüler Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam da yer aldı.

Yargılama süreci boyunca dosya birçok kez kamuoyunun gündemine gelirken, farklı mahkemelerde çeşitli kararlar verildi ve dosya istinaf incelemesinden geçti.

Soruşturma ve dava süreci

İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Yusuf Aydemir hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl hapis cezası verilmişti.

Diğer sanıklar ise beraat etmişti.

Bu kararın ardından dosya istinaf incelemesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yargılama yeniden başladı ve süreç farklı aşamalardan geçerek devam etti.

LEYLA AYDEMİR AMCASI NE CEZA ALDI?

Yeniden görülen davada Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Mahkemenin açıkladığı karar, uzun yıllardır devam eden yargılama sürecinin önemli aşamalarından biri olarak kayda geçti.

Öte yandan dosyanın geçmişinde bozma kararları, tahliye süreci ve yeniden yargılama gibi farklı hukuki aşamalar da yaşandı. Bu nedenle dava, yıllar içerisinde çeşitli mahkeme kararlarına konu oldu.

Dava süreci neden kamuoyunda yakından takip edildi?

Leyla Aydemir dosyası, küçük yaşta bir çocuğun yaşamını yitirmesi nedeniyle Türkiye'nin en fazla konuşulan ceza davalarından biri haline geldi.

Soruşturma aşamasından başlayarak ilk derece mahkemesi kararları, istinaf incelemeleri, bozma kararları ve yeniden görülen davalar, dosyanın uzun süre gündemde kalmasına neden oldu.

Yargı sürecinde farklı aşamalarda farklı kararlar verilmiş olması nedeniyle dosya hukuki açıdan da dikkatle takip edildi.

Son olarak yeniden görülen davada açıklanan ağırlaştırılmış müebbet kararıyla birlikte dosyada yeni bir yargı aşaması daha tamamlanmış oldu. Dava dosyasına ilişkin hukuki süreç, kanun yollarına başvurulması halinde ilgili üst yargı mercilerinde devam edebilecektir.