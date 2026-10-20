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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Kutluhan Taşkın, kamu bürokrasisinde uzun yıllara dayanan kariyeriyle dikkat çekti. 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, Kutluhan Taşkın kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Kutluhan Taşkın kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANAN KUTLUHAN TAŞKIN KİMDİR?

Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

Taşkın'ın kamu görevlerindeki kariyeri, Devlet Planlama Teşkilatı ile başlayan sürecin ardından Kalkınma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında devam etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının resmi biyografisinde de Taşkın'ın eğitim ve görev geçmişine ilişkin bilgiler yer alıyor.

2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yapan Taşkın, 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi'nde (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde ise Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Taşkın, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürdü.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

KUTLUHAN TAŞKIN NE MEZUNU?

Kutluhan Taşkın, ilk ve ortaöğrenimini Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı.

Taşkın, 2007-2009 döneminde ABD'deki Cornell Üniversitesi'nin kamu yönetimi programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

KUTLUHAN TAŞKIN KAÇ YAŞINDA?

Kutluhan Taşkın 1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Doğum tarihi ve ayı paylaşılmadığı için 20 Ekim 2026 itibarıyla yaşı 47 veya 48 olarak ifade edilebilir.

KUTLUHAN TAŞKIN NERELİ?

Taşkın'ın doğum yeri Konya'nın Akşehir ilçesidir. İlk ve ortaöğrenimini de Akşehir'de tamamladı.

KUTLUHAN TAŞKIN EVLİ Mİ?

Kutluhan Taşkın'ın medeni durumuna ilişkin resmi biyografisinde ise evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu bilgisi yer alıyor.