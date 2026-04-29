Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 240 m uzunluğunda 24 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 24 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 24 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR

Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ

Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?

İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK

İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?

BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV

Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.

BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…

Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ ORHAN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Orhan'ın Asporça ile evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer, yaşadığı imtihanın ağırlığıyla yüzleşirken Asporça ile karşı karşıya gelir. Nilüfer, Orhan'ın kalbinde yalnızca kendisinin olduğunu açıkça dile getirir. Peki Asporça bu sözlere nasıl karşılık verecektir? İki kadın arasındaki bu gerilim nelere yol açacaktır?

Sultan Orhan iki ateş arasında!

Bir yanda devletin geleceği, diğer yanda Nilüfer'e olan büyük aşkı… Sultan Orhan, adalet ve dengeyi sağlayarak Asporça ile evliliği nasıl gerçekleştirecektir? Bu karar, yalnızca hanedanı değil tüm devleti nasıl etkileyecektir?

Nilüfer'in imtihanı Dafne'nin fırsatı mı?

Zindanda idamını bekleyen Dafne, Nilüfer'in yaşadığı bu kırılmadan faydalanmak ister. Dafne'nin kaçışına istemeden de olsa Nilüfer mi sebep olacaktır?

Düğün günü kanlı tuzak!

Orhan ve Asporça'nın evlilik hazırlıkları sürerken, Şahinşah ve Demirhan düğünü kana bulamak için plan kurar. Ancak Sultan Orhan düşmanlarını bozguna uğratmakta kararlıdır. Bu büyük hesaplaşma nasıl sonuçlanacaktır?

Evrenos, Fatma için ölümü göze alıyor!

Andreas'ın kurduğu tuzakla Fatma esir düşer. Evrenos, Fatma'yı kurtarmak için hayatını hiçe sayar. Uçurumun kenarında verilen bu mücadelede, Evrenos, Fatma'yı kurtarabilecek midir?

Didar'dan kanlı plan!

Didar, tehlikeli savaşçı Despina ile birlikte intikam planını harekete geçirir. Hedefleri nettir: Saray kana bulanacak!

Savaşın gölgesinde doğum!

Sarayda kanlı hesaplaşma sürerken Nilüfer'in doğumu başlar. Asporça, Nilüfer'i doğurtmak için harekete geçer. Bu zorlu an, iki kadın için yeni bir başlangıç olabilecek midir?

Sultan Orhan'dan yeni bir yemin!

Sultan Orhan bir şehzadesini daha kucağına alır. Evladının kulağına ezanını okurken, kutlu davayı geleceğe taşımaya bir kez daha yemin eder. Düşmanları dört bir yandan kuşatırken… Sultan Orhan'ın bir sonraki büyük hedefi ne olacaktır?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.