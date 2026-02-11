Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 150 m uzunluğunda 18 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 15 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 18 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR

Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ

Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?

İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK

İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?

BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV

Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.

BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…

Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ ORHAN 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bursa'da Tehlikeli Oyun: İç Karışıklık Kapıda

Yerleşme telaşının sürdüğü Bursa'da karanlık eller devreye girer. Sultan Orhan'ın yükselişini durdurmak isteyenler, şehri içeriden karıştırmaya çalışır. Bu hain girişimin arkasında kim vardır? Sultan Orhan, iç savaşı başlamadan engelleyebilecek midir?

Prenses Asporça Cephesinde Savaş Kararı

Asporça'nın Sultan Orhan'a duyduğu öfke her geçen gün büyür. Babasının Sultan Orhan'la evlilik teklifinde bulunması ve Sultan Orhan'ın İznik için gizli bir ajanda yürütmesi, Asporça'yı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler. İpleri tamamen eline almaya kararlı olan Asporça, Orhan'a karşı savaş başlatmak üzere harekete geçer. Dafne'ye Nilüfer Hatun'u kendisine getirmesini emreder. Dafne bu tehlikeli emri yerine getirebilecek midir?

Nilüfer Hatun Ne Yapacak?

Nilüfer Hatun, İmparator'un kızını Sultan Orhan'la evlendirmek istediğini öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Bu gelişme karşısında Nilüfer Hatun'un tavrı ne olacaktır? Sessiz kalacak mı, yoksa bu oyunu bozacak bir hamle mi yapacaktır?

Kanlı Baskın: İpler Kopuyor

Asporça'nın bir diğer planı devreye girer. Flavius, Orhan'ın birliğine baskın düzenler ve alplar şehit düşer. Bu haberle öfkesi doruğa çıkan Sultan Orhan, artık geri adım atmayacaktır. Sulhu bozan bu saldırının hesabını hem Asporça'dan hem de Flavius'tan sormaya kararlıdır. Sultan Orhan'ın ilk hamlesi nereye olacaktır?

Demirhan ve Germiyan İttifakı

Sultan Orhan'ı yalnız bırakmak isteyen Demirhan, planlarını genişletir. Germiyanoğlu Mehmet'le iş birliği yapan Demirhan, bir yandan Orhan'ı yıpratırken diğer yandan Mehmet'in hedefi nettir: Alaeddin Bey. Alaeddin ve Gonca çıktıkları Germiyan yolculuğunda kurulan alçakça tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Dursun'un Sırrı Ortaya Çıkıyor

Demirhan, kardeşi Dursun'un Karesi olduğunun açığa çıkmasıyla sarsılır. Sultan Orhan, Dursun'u zindana attırır. Demirhan, kardeşini kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir? Halime ise Dursun'un ihanetini öğrendiğinde yıkılır. Sevdiği adamın kaçmasına engel olmak için onu oklar. Dursun, sevdiğinin ellerinde mi can verecektir?

Şahinşah'ın Şer İttifakı

Öte yanda Şahinşah, zulme uğrayan ahalinin öfkesini Demirhan'la kurduğu şer ittifakına taşır. Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Şahinşah'ın hırsı nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, hem açık hem gizli düşmanlara karşı bu çok cepheli mücadeleyi nasıl sürdürecektir?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

38 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 80 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 15 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.