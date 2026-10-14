KPSS'ye nerede gireceğim, Ortaöğretim KPSS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?

2026- Kpss Ortaöğretim Sınavı’na sayılı günler kala, adaylar sınav yeri sorgulama ekranına yöneldi. ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi’ne ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor. ÖSYM, 25 Ekim’deki sınav için saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağını da hatırlattı. KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav günü nelere dikkat edilmeli? Tüm ayrıntılar haberimizde…

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?

2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü tek oturum halinde yapılacak. ÖSYM, sınava katılacak adayların bina ve salonlara atanma işlemlerini tamamladığını duyurdu. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşuyor ve ülke genelinde aynı gün ve saatte uygulanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Evet. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgeleri, 14 Ekim 2026 saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Bu belge, adayın sınav günü hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceğini, sınavın başlama saatini ve uyulması gereken kuralları içeriyor. Adayların belgelerini sınav gününü beklemeden incelemeleri, olası adres karışıklıklarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav yeri sorgulama işlemi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor. Adayların öncelikle ais.osym.gov.tr adresine girmesi gerekiyor. Açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra "Sınava Giriş Belgesi" bölümünden 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı seçiliyor. Ekrana gelen belgede sınav binası, adresi, salon numarası ve sıra bilgisi yer alıyor. Adayların belgenin çıktısını alması veya bilgileri kaydetmesi tavsiye ediliyor.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİNİ UNUTANLAR NE YAPMALI?

Aday şifresini unutan adaylar, Aday İşlemleri Sistemi giriş ekranındaki şifre yenileme seçeneğini kullanarak sisteme kayıtlı cep telefonu veya e-posta adresi aracılığıyla yeni şifre oluşturabiliyor. Bu yöntemle şifre alamayan adaylar ise ÖSYM başvuru merkezlerine kimlik belgeleriyle şahsen başvurarak yeni şifre edinebiliyor. Sınav gününe yakın yoğunluk yaşanmaması için şifre işlemlerinin erkenden halledilmesi öneriliyor.

SINAV BİNALARINA SAAT KAÇTA GİRİLMELİ?

ÖSYM, sınav günü mağduriyet yaşanmaması için saat kuralını bir kez daha hatırlattı. Buna göre 25 Ekim'de saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacak. Bina girişlerinde kimlik kontrolü ve güvenlik aramaları yapıldığı için adayların sınav binasının önünde erken saatlerde hazır bulunması gerekiyor. Sınav yerinin önceden ziyaret edilerek ulaşım süresinin hesaplanması da olası gecikmelerin önüne geçecektir.

SINAVA GELİRKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

Adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, süresi geçerli pasaport ya da sürücü belgesi gibi ÖSYM'nin kabul ettiği geçerli bir kimlik belgesini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmıyor. Cep telefonu, akıllı saat, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar ile her türlü kâğıt, not ve kitapla sınav binasına girilmesi yasak. Kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş gibi sınav malzemeleri ise ÖSYM tarafından salonlarda adaylara veriliyor.

SINAV YERİ BİLGİSİNDE HATA VARSA NE YAPILMALI?

Sınava Giriş Belgesi'ndeki bilgilerde bir hata ya da eksiklik fark eden adayların, sınav gününü beklemeden ÖSYM ile iletişime geçmesi gerekiyor. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi üzerindeki ÖSYM'ye Sor/Talep Gönder modülünü kullanabiliyor ya da ÖSYM çağrı merkezini arayarak destek alabiliyor. Sınav günü yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için tüm bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.