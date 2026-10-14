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Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

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Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı
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Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesi Dusan Vlahovic endişesi yaşanıyor. Mide ağrısı nedeniyle son antrenmana katılamayan Sırp golcüye serum tedavisi uygulandı. Yıldız futbolcunun kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.

  • Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, mide ağrısı şikâyeti nedeniyle Hoffenheim maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı.
  • Vlahovic'e kulüp tesislerinde serum tedavisi uygulandı ve sağlık durumu takip ediliyor.
  • Vlahovic bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta 6 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle takımın son antrenmanında yer alamadı.

VLAHOVIC ANTRENMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın bu sezon hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic, mide ağrısı şikâyeti nedeniyle Hoffenheim karşılaşması öncesindeki son antrenmanı kaçırdı. Sırp futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

A Spor'un haberine göre, mide ağrısı yaşayan Vlahovic'e kulüp tesislerinde serum tedavisi uygulandı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle antrenmanda yer alamayan yıldız futbolcunun, buna rağmen Hoffenheim maçı için oluşturulacak kamp kadrosunda bulunması bekleniyor.

8 MAÇTA 6 GOL ATTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 karşılaşmada görev yapan Dusan Vlahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Siyah-beyazlıların hücum hattındaki önemli isimlerinden olan Sırp golcünün Hoffenheim karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıProf.Dr.Özgür Kara:

Sayın editör. Bu nasıl bir başlık "Eyvahlar olsun" Bu haberi yazanın eğitim seviyesini bir sorgularsanız iyi olur.

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