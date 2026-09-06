2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından adayların sınava ilişkin ilk değerlendirmeleri gündeme geldi. Sınavdan çıkan adaylar, özellikle Türkçe ve Matematik sorularının yanı sıra Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler testlerinde karşılaştıkları sorulara ilişkin görüşlerini paylaştı. Peki, KPSS zor muydu kolay mıydı? 2026 KPSS Lisans Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık ve güncel bilgiler soruları zor muydu kolay mıydı? İşte detaylar...

KPSS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2026 KPSS Lisans sınavından çıkan adayların ilk değerlendirmeleri, sınavın zorluk düzeyine ilişkin farklı görüşlerin ortaya çıktığını gösterdi. Bazı adaylar sınavın beklediklerinden daha kolay olduğunu dile getirirken, bazı adaylar ise sınavın genel olarak zorlayıcı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yapılan değerlendirmeler arasında, “Kpss'den çıktım beklediğimden daha kolay sormuşlar, inşallah hakkımızda hayırlısı olur” şeklindeki paylaşım da yer aldı. Bununla birlikte sınavın özellikle belirli bölümlerinde zorlandığını ifade eden adayların yorumları da dikkat çekti.

Bir başka aday ise sınavı ne çok zor ne de çok kolay olarak değerlendirdi. Bu değerlendirmede Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık testlerinin bilgi ağırlıklı olduğu belirtilirken, Türkçe bölümünde uzun paragrafların dikkat çektiği ifade edildi.

Aynı aday, çalışarak sınava hazırlananların soruları yapabildiğini düşündüğünü belirterek sınavın emek verenlerin karşılığını alabileceği bir yapıda olduğunu dile getirdi.

2026 KPSS LİSANS NASILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adayların sınavın farklı bölümlerine yönelik ilk yorumları ortaya çıktı.

Sınav sonrası değerlendirmelerde Türkçe ve Matematik soruları öne çıkarken, Genel Kültür bölümünde Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık sorularının bilgi düzeyi üzerinde duruldu. Güncel bilgiler bölümünde karşılaşılan bazı sorular da adayların dikkatini çekti.

Adayların sınavı değerlendirme biçimleri ise birbirinden farklı oldu. Bazı adaylar sınavın genel seviyesini zor olarak nitelendirirken, bazıları daha kolay bir sınav beklediklerini ve soruların beklentilerinin altında bir zorluk seviyesinde olduğunu ifade etti.

Bu değerlendirmeler, sınavdan hemen sonra paylaşılan ilk aday görüşlerinden oluşuyor.

2026 KPSS LİSANS TÜRKÇE, MATEMATİK, COĞRAFYA, TARİH, VATANDAŞLIK VE GÜNCEL BİLGİLER SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2026 KPSS Lisans sonrasında adayların en fazla değerlendirme yaptığı konuların başında testlerin ayrı ayrı zorluk seviyeleri geldi. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler sorularına ilişkin yorumlarda farklı görüşler dikkat çekti.

Bazı adaylar sınavın belirli bölümlerini kolay bulurken, bazı adaylar aynı bölümlerde zorlandıklarını ifade etti. Özellikle Matematik ve Tarih soruları hakkında zorlayıcı değerlendirmeler yapılırken, Coğrafya ve Vatandaşlık sorularında bilgi ağırlıklı bir yapıdan söz edildi.

2026 KPSS LİSANS TÜRKÇE

2026 KPSS Türkçe sorularının ardından adayların değerlendirmelerinde özellikle uzun paragraflar, anlam bilgisi ve bazı kelime soruları öne çıktı.

Bazı adaylar Türkçe testini sınavın zor bölümlerinden biri olarak değerlendirirken, bazı adaylar ise Türkçe sorularının genel olarak iyi olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımlarında “Bunca yıldır sınava girerim gördüğüm en zor sınavlardan biriydi. Hele tarihle türkçeyi ne yapmışlar öyle” ifadeleri kullanıldı.

Türkçe sorularından bazıları ise adayların sınav sonrasında üzerinde konuştuğu konular arasında yer aldı. “Akşamsefası nasıl yazılıyor şimdi” ve bir paragrafta geçen “radikal” ifadesine yönelik paylaşımlar, adayların sınav sırasında dikkatini çeken ayrıntıların da gündeme geldiğini gösterdi.

2026 KPSS LİSANS MATEMATİK

2026 KPSS Matematik soruları da adayların zorluk değerlendirmelerinde öne çıkan bölümlerden biri oldu.

Bazı adaylar Matematik testini oldukça zor bulduklarını belirtirken, özellikle soruların çözümü sırasında yaşanan güçlükler sınav sonrası paylaşımlara yansıdı.

Bir aday doğrudan “Matematik çok çok zordu” ifadelerini kullanırken, başka bir değerlendirmede Matematik bölümünün zor olduğu belirtildi.

Bununla birlikte adayların sınav sonrası ilk izlenimleri birbirinden farklı olduğu için Matematik testinin genel zorluk seviyesine ilişkin tek bir değerlendirme öne çıkmadı.

2026 KPSS LİSANS TARİH

2026 KPSS Tarih soruları, sınav sonrasında en fazla konuşulan bölümler arasında yer aldı.

Bazı adaylar Tarih sorularının bilgi düzeyinin yüksek olduğunu ve soruların zorlayıcı olduğunu ifade etti. Bir aday, “Bunca yıldır sınava girerim gördüğüm en zor sınavlardan biriydi. Hele tarihle türkçeyi ne yapmışlar öyle” değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka aday ise Tarih bölümündeki soruların zorluğunu dikkat çekici bir ifadeyle değerlendirdi: “Rahmetli İlber Ortaylı’nın bile tereddüt edeceği sorular vardı. Tarih neydi öyle…????”

Buna karşılık Tarih bölümünü daha kolay bulan adaylar da oldu. Bazı adaylar soruların bilgi ağırlıklı olduğunu belirtirken, bazıları bildikleri konularda yaptıkları hatalardan söz etti.

2026 KPSS LİSANS COĞRAFYA

2026 KPSS Coğrafya soruları hakkında yapılan ilk değerlendirmelerde bilgi ağırlıklı soruların öne çıktığı ifade edildi.

Adaylardan bazıları Coğrafya bölümünü kolay olarak değerlendirirken, bazı adaylar ise birkaç sorunun seçici olduğunu belirtti.

Bir adayın sınav değerlendirmesinde “Coğrafya kolay gibiydi bilgi vardı” ifadesi yer aldı. Başka bir aday ise Coğrafya ve Vatandaşlık bölümünde birkaç seçici soru bulunduğunu dile getirdi.

Böylece Coğrafya sorularında da adayların sınav sonrası değerlendirmelerinin aynı yönde olmadığı görüldü.

2026 KPSS LİSANS VATANDAŞLIK

2026 KPSS Vatandaşlık soruları da Genel Kültür bölümünün ardından adayların değerlendirdiği başlıklardan biri oldu.

Vatandaşlık bölümünde karşılaşılan sorulara ilişkin bazı adaylar seçici sorular bulunduğunu ifade ederken, bazı adaylar kendi performansları konusunda sınavın hemen ardından net bir değerlendirme yapamadıklarını belirtti.

Bir aday, Coğrafya ve Vatandaşlık bölümlerinde birkaç seçici soru bulunduğunu ifade ederken, başka bir aday ise “Vatandaşlık bilmiyorum ya” şeklinde paylaşım yaptı.

2026 KPSS LİSANS GÜNCEL BİLGİLER

2026 KPSS Genel Kültür kapsamında yer alan güncel bilgiler soruları da adayların sınav sonrası konuştuğu konular arasında bulundu.

Bazı adaylar bu bölümde zorlandıklarını ifade ederken, özellikle dikkat çeken sorulardan biri yapay zekâ ile ilgili oldu.

Bir aday, “genel kültürde tam 0 çekecekken gördüğümüz yapay zeka sorusu” şeklinde paylaşım yaparak söz konusu soruya dikkat çekti.

Güncel bilgiler sorularına ilişkin değerlendirmeler de diğer testlerde olduğu gibi adayların kişisel yorumları üzerinden şekillendi.

2026 KPSS LİSANS SINAVINDA ADAYLARIN İLK DEĞERLENDİRMELERİ

Sınavın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan ilk yorumlarda özellikle Türkçe, Matematik ve Tarih bölümleri hakkında daha fazla değerlendirme yapıldığı görüldü. Bazı adaylar bu bölümlerde zorlandıklarını belirtirken, bazı adaylar ise sınavın tamamını beklediklerinden daha kolay buldu.

Genel Kültür tarafında ise Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık sorularının bilgi ağırlıklı olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti. Güncel bilgiler bölümünde ise bazı sorular adayların sınav sonrası paylaşımlarında öne çıktı.

Şu aşamada 2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin değerlendirmeler, sınavdan çıkan adayların ilk izlenimleriyle sınırlı durumda. Adayların paylaşımları incelendiğinde sınavın zorluk seviyesine ilişkin ortak bir görüş bulunmadığı görülüyor.

Bu nedenle 2026 KPSS Lisans için sınavın tamamının kesin biçimde “zor” veya “kolay” olarak nitelendirildiği bir tablo bulunmuyor. Adayların hangi testi daha zor ya da daha kolay bulduğu, sınav sonrası paylaşımlarda farklı şekillerde ifade edildi.