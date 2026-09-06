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Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber Haber Videosunu İzle
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırabileceği belirtilirken, yıldız futbolcunun durumu Trabzonspor karşılaşması öncesinde yeniden değerlendirilecek.

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcunun yapılan MR ve ileri tetkiklerinin ardından sağlık durumlarını açıkladı.

OSIMHEN'DE İLERİ-ORTA DÜZEYDE STRAIN

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Nijeryalı yıldızın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

3 KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması halinde Galatasaray'ın 9 Eylül'deki Sporting, 13 Eylül'deki Kocaelispor ve 19 Eylül'deki Trabzonspor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray sağlık heyeti, Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumunu yeniden değerlendirecek. Yıldız futbolcunun durumunda yeterli iyileşme görülmemesi halinde risk alınmayacak ve milli ara sonrasında sahalara dönmesine izin verilecek.

LEMINA DA 3 HAFTA YOK

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Mario Lemina'nın da sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildi.

Tedavisine başlanan Lemina'nın da tahmini olarak 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

DURSUN BASKAN İCARDİNİN DEĞERİNİ ŞİMDİ ANLAMİŞTİR İNŞAHLLAH

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