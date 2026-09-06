Karkamış'ta Motosiklet Kazası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.
İbrahim Halil Y'nin kullandığı 27 BGB 516 plakalı motosiklet, Kırsal Elifoğlu Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü İbrahim Halil Y. ile yanında bulunan kardeşi Ali Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA